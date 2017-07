Repris: 13.00-13.45 Spela mera: Så bidrar kommunens konstgräsplan till folkhälsa – inte nedskräpning

Your browser does not support iframes.

Allvädersplaner med konstgräs har revolutionerat idrotten i Sverige och gjort sommarsporter som fotboll till året runt-sporter. Oftast används granulat av återvunnet däckgummi som fyllnadsmaterial i planerna. Men i många kommuner är osäkerheten stor – vad vet forskningen om materialet? Och hur ser vi till att det inte sprids till omgivningen? På Svensk Däckåtervinnings seminarium bidrar forskare, Naturvårdsverket, Riksidrottsförbundet och Ragn-Sells med kunskap om hur allvädersplanerna kan bidra till att stärka folkhälsan på ett säkert sätt. Du får veta vad EU:s kemikaliemyndighet säger i sin hälsoutredning och konkret vägledning, bland annat utifrån Svenska Fotbollförbundets uppdaterade riktlinjer, för hur man bygger och sköter allvädersgräsplaner så att materialet stannar där det hör hemma.

Medverkande:

Fredrik Ardefors, vd, Svensk Däckåtervinning

Sara Stiernström, ekotoxikolog, Ragn-Sells

Ingela Hiltula, biträdande chef för Samhällsavdelningen, Naturvårdsverket

Patrik Oscarsson, intressepolitisk chef, Riksidrottsförbundet

Tommy Edeskär, forskare, Luleå Tekniska Universitet

Simon Magnusson, industridoktorand, Luleå Tekniska Universitet

Hanna Berheim, moderator

Arrangör: Svensk Däckåtervinning