Vilka är årets trender på Almedalsveckan? Med ett år till valet har partierna börjat leverera de heta frågorna till valrörelsen.

Är hållbarhet och miljöpolitik fortfarande på agendan eller har frågan svalnat med miljöpartiet i regeringsställning? Vilka överraskningar kan dölja sig i skuggorna? Kom och lyssna på en trendspaning med CSRPOD:en i livesändning från Aktuell Hållbarhets arena.

Medverkande:

Mikael Salo, Chefredaktör Aktuell Hållbarhet

Åsa Stenborg, programledare CSRPOD

Torbjörn Olofsson, programledare CSRPOD

+ hemlig gäst

Arrangör: CSRPOD och Aktuell Hållbarhet

Livesändningar från Almedalen 2017

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du se livesändningar och repriser från våra föreläsningar i Almedalen. Här får du lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

