En omställning till fossilfri transportsektor är möjlig men dagens kortsiktiga spelregler har varit en anledning till varför omställningen går för långsamt. Ger den nya strategin för fossilfritt transportsystem de riktlinjer som behövs för att våga satsa klimatsmart med bibehållen långsiktig lönsamhet?

Lösningar inom räckhåll

Vi som är medlemmar i KNEG menar att framtidens transportlösningar finns inom räckhåll och med en tydlig politisk vision kan vi ta oss dit! Kom och lyssna till oss när vi och ledande politiker diskuterar vad som nu krävs för att realisera och implementera strategin för fossilfritt transportsystem med fokus på tunga transporter!

Medverkande

Helene Samuelsson, Kommunikationschef, Preem

Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket

Henrik Boding, Miljöspecialist, PostNord Sverige

Åsa Håkansson, Affärsutveckling, Preem

Urban Wästljung, Manager Sustainable Transport, Scania

Inger Uhrdin, Head of Cross Divisional Services Schenker Sweden, DB Schenker

Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef, Volvo Lastvagnar

Ulric Långberg, Branschchef, Sveriges Åkeriföretag

Per Arfvidsson, Executive Vice President Operations, Lantmännen

Anders Åkesson , Ledamot i Trafikutskottet, Centerpartiet

Karin Svensson Smith, Ordförande i Trafikutskottet, Miljöpartiet

Moderator: Per-Olof Arnäs, Chalmers

Arrangör: KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg

Livesändningar från Almedalen 2017

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du se livesändningar och repriser från våra föreläsningar i Almedalen. Här får du lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

Gå direkt till livesändningen, samtliga repriser och program för Almedalen 2017

