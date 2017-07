2030-sekretariatet presenterar indikatorerna för arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, i linje med klimatlagen som nyligen antagits.

Påskynda arbetet med fossilfria transporter

Därefter får ledande aktörer inom Bilen, Bränslet och Beteendet ge sin främsta input till hur arbetet kan påskyndas – men får också själva bekänna färg: Hur hållbart är egentligen deras eget arbete? Slutligen antas en gemensam målbild för arbetet under resterande del av mandatperioden; vilka quick fix ser vi framför oss? Som inledning presenterar Aktuell Hållbarhet temaland och inriktning för Ekotransport-konferensen 2018.

Medverkande

Mattias Goldmann, vd, FORES

Björn Anderberg, redaktör, Aktuell Hållbarhet

Arrangör: 2030-Sekretariatet och Aktuell Hållbarhet

