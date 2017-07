Repris: 15.00-15.45 ”Klimatsäkra” kommunens förvaltade kapital – är det relevant, möjligt och lönsamt?

Your browser does not support iframes.

Många kommuner, regioner och landsting äger och förvaltar ett stort kapital. Den riktigt goda nyheten är att, hur detta kapital placeras, kan bli en kommuns viktigaste bidrag till en bättre och mer hållbar framtid och samtidigt den klokaste vägen till stabil finansiell avkastning. Fonder och andra tillgångar har ofta stor exponering mot fossilbolag och andra koldioxidintensiva företag, som tillsammans har betydligt större negativ klimatpåverkan än en kommuns samlade övriga klimatutsläpp. Under 45 minuter diskuterar vi hur offentliga kapitalägare kan ”klimatsäkra” sin förvaltning utan att äventyra sina avkastningsmål. Välkommen att stanna kvar efter seminariet.

Medverkande:

Lars Pettersson, Moderator, SPP/Storebrand Kapitalförvaltning

Lennart Bondeson, Kommunalråd (KD), Örebro Kommun/Styrelsemedlem Klimatkommunerna

Elin Dalman, Miljöstrateg, Region Västmanland

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest

Arrangör: SPP Fonder/Storebrand