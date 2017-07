Den 3 maj 2016 presenterade energiminister Ibrahim Baylan regeringens satsning på klimatvänlig belysning – belysningsutmaningen. Ett uppdrag överlämnades till Energimyndigheten om att hålla ihop satsningen.

Your browser does not support iframes.

Målsättningen är att halvera elbehovet för belysning i Sverige till år 2020. Regeringen strävar efter att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland i utveckling och användning av nya energitekniker. Genom att ligga i framkant i forskning, utveckling och kommersialisering av förnybar energi och smart energianvändning skapas nya jobb och tillväxt. Hur gör vi för att ligga i framkant när det gäller att upphandla klimatvänlig belysning?

Medverkande:

Penilla Gunther, Riksdagsledamot, Sveriges riksdag (KD)

Lennart Bondesson, Kommunalråd, Örebro kommun (KD)

Karl Henriksson, Kommunalråd, Huddinge kommun (KD)

Arrangör: Sustainable Light Sweden

Livesändningar från Almedalen 2017

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du se livesändningar och repriser från våra föreläsningar i Almedalen. Här får du lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

Gå direkt till livesändningen, samtliga repriser och program för Almedalen 2017

Följ #aktuellhallbarhet på Twitter.