Ska vi minska miljöpåverkan måste det finnas ett återvinningstänk redan på konstruktionsbordet. Vi måste också hitta affärsmodeller som ger produkterna ett längre liv. Med 3D skrivare kan vi minska transportbehoven i en rad branscher, men hur får vi det att hända?

Lisa Kirsebom leder ett samtal med bland annat Daniel Antonsson, chef för HP Sveriges partnerorganisation och Inregos marknadschef, Fredrik Nilsson.

Välkommen till ett samtal om it och cirkulär ekonomi.

Arrangör: HP och Intel