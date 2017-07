Repris: 17.00-17.45 I en förvandlad stad

Your browser does not support iframes.

Den som tror att bilar går på fossila bränslen har snart helt fel. De går på el. Snart är bilar lika mycket en del av ett smart elnät som de är ett transportmedel. Vilka möjligheter skapar detta för framtidens städer? Vad kan kommuner, stat och företag göra för att förvandla staden till våra drömmars stad, redan idag?

Vi står inför ett paradigmskifte på de svenska vägarna som kan jämföras med skiftet från häst och vagn till motorfordon. Paradigmen att bilar går på fossila bränslen är snart ett minne blott: fler och fler bilar drivs redan av el. Men rent mentalt har vi inte hängt med. Vårt paradigm, vårt sätt att tänka, stämmer inte med dagens bilar som redan drivs av el. Det behövs ett paradigmskifte hos beslutsfattare för att göra verklighet av målet med en fossilfri fordonsflotta 2030. Hur tänker vi oss framtidens städer? Vilket liv vill vi leva där? Vad kan vi göra redan idag för att skapa dessa städer?

Om kommuner investerar i laddinfrastruktur och möjliggör för sina invånare att köra 100 % på el vad öppnar det då för möjligheter i framtiden? Delandeekonomi? Fler bilpooler? Smarta elnät? Tystnad? Fler bostäder?

Om alla bilar gick på el skulle bullernivån i trafiken sänkas drastiskt och det skulle bli en tystare miljö För Nissan och Renault är elfordonen redan en självklarhet. De ingår i en gemensam allians för att skapa framtidens smarta städer där det både är tyst och rent – våra drömmars stad!

Under seminariet kommer kommuner, partier och industrin drömma om framtidens städer och ger konkreta steg att ta redan idag.

Elbilsalliansen Nissan Renault håller seminarium den 3 juli kl 17:00-17:45 under Kommun och Landstringsdagen på Miljöaktuellts Hållbar Arena – Gotlands museum, Strandgatan 14.

Talare:

Daniel Helldén, Trafikborgarråd Stockholm stad

Allan Larsson, Fd Finansminister, Ordförande i ElectricCity samt Hammarby Sjöstad 2.0

Susanna Hurtig, Chef E-mobility Norden, Vattenfall

Thomas Holm, Sverigechef Renault Nordic

Sanna Kaipia, Sverigechef Nissan Nordic

Moderator:

Mattias Goldmann, VD FORES och 2030 Sekretariatet

Arrangörer: Nissan & Renault