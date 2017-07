Repris:14.00-14.45 Ställa och följa upp sociala krav i upphandlingar – hur kan vi kontrollera att mänskliga rättigheter respekteras i leverantörskedjan?

Your browser does not support iframes.

I vår globaliserade värld är det svårt att kontrollera att mänskliga rättigheter respekteras i komplexa leverantörskedjor. Ett exempel är IT-produkter: leverantörskedjorna är komplexa och brottmot mänskliga rättigheter är vanligt förekommande, inte minst genom att så kallade konfliktmineraler används i produktionen. Upphandlingsmyndighetens genomgång av 24 offentliga upphandlingar inom IT visar att cirka 60 procent ställer sociala krav för IT-produkter, men att få myndigheter sedan följer upp dem.

Deltagare: Elisabeth Åberg hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten; Sebastian Svartz, ansvarig för hållbarhetsfrågor Statens inköpscentral, Kammarkollegiet; Théo Jaekel, Senior Specialist, Human rights and supply chain, Advokatfirman Vinge; Andreas Rydell, hållbarhetschef, Atea; Linda Scott Jacobsson, Upphandlingsspecialist, Swedwatch.

Arrangör: Upphandlingsmyndigheten