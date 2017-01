Så avskaffade Trump USA:s klimatarbete på två dagar

Bara några minuter efter det att Donald Trump svurit presidenteden försvann underrubriken "klimatförändringar" från Vita husets hemsida. Istället publicerade den nya regeringen en energiplan där man satsar på kol, olja och oljeskiffer.

Bara några minuter efter det att Donald Trump svurit presidenteden förändrades Vita husets hemsida radikalt. Tidigare områden som civila rättigheter, sjukvård, immigration, utbildning och klimatförändringar hade bytts ut mot sex ”issues” som stakar ut den nye presidentens inriktning för framtiden. Bland annat byttes underrubriken “climate change” mot “Americas first energy plan”. I den nya energiplanen beskriver Trump-administrationen hur man planerar att eliminera de lagar och regler som syftar till att skydda miljö- och klimat, för att istället gynna en återgång till fossila bränslen som olja, kol och gas. I texten står bland annat:

“Allt för länge har energisektorn hållts tillbaka av betungande regleringar. President Trump är fast besluten att eliminera skadliga och onödiga regelverk som Climate Action Plan och the Waters of the U.S.Rule.

The Climate Action plan infördes av Obamas administration för fyra år sedan, med syfte att minska USAs koldioxidfotavtryck. Programmet fokuserade på tre punkter: att minska USAs utsläpp av växthusgaser, att förbereda landet för klimatförändringarna och att ta en ledande roll i det globala klimatarbetet.

The Water of the U.S Rule (även kallad för Clean Water Rule) trädde i kraft i augusti 2015. Syftet med regelverket är att samla och tydliggöra en tidigare splittrad lagstiftning gällande skydd av hav, sjöar, vattendrag och sumpmarker. Det amerikanska miljödepartementet, EPA, ansvarade för regelsamlingen, tillsammans med USAs arméingenjörkår.

I texten som beskriver “Americas first energy plan” står vidare att ”en sund energipolitik börjar med erkännandet av de vidsträckta och outnyttjade energireserver” som USA har och att ”Trump-administration omfamnar en gas- och skifferolje-revolution som kommer att ge jobb och välfärd åt miljontals amerikaner.” Särskilt vill man ta till vara på de outnyttjade olje- och naturgasreserver som finns på federal mark, och som regeringen värderar till cirka 50 biljoner dollar. Pengarna från energiproduktionen ska enligt planen användas för att rusta upp vägar, skolor, broar och infrastruktur. Dessutom räknar Trump-administrationen med att lägre energipriser kommer att driva på tillväxten inom jordbruket.

Trump har gjort sig berömd för sina motsägelsefulla uttalanden och även ”America´s first energy plan” är full av motstridiga påståenden. Samtidigt som regeringen säger sig vilja satsa på utvinning av kol, olja och oljeskiffer – aktiviteter som knappast kan beskrivas som miljövänliga – säger man sig vilja skydda ”ren luft och rent vatten”, samt bevara naturreservat och ”naturreserver”. Möjligen syftar Trump på den utlovade satsningen på ”rent kol” som han talade om i en video i december. Men än så finns inga belägg för att något sådant som ”rent kol” existerar eller ens skulle vara möjligt. Trump, som förövrigt också gjort sig känd för att ge stora, orimliga löften, utan att närmare precisera hur de ska bli verklighet, berättar heller inte mer specifikt om hur han planerar att ersätta Climate Action plan och Clean Water Rule.

Men trots att många frågetecken kvarstår är det troligt att vi kommer att få se effekterna av den förändrade energipolitiken mycket snart. Att lyfta restriktioner för energisektorn står på listan över det som Trump planerar att göra under sina 100 första dagar som president.

Avskaffandet av USAs klimatpolitik, och utrullningen av Trumps nya energiplan, kommer att få stora konsekvenser för klimatet, för miljön och för USAs ursprungsbefolkning, där flera grupper redan idag hotas av energibolag som vill lägga beslag på deras marker. Redan innan valet uttryckte många amerikanska klimatforskare en oro för att man skulle förlora sina forskningsmedel. Dessutom larmade flera forskare att de utsatts för hot och trakasserier på grund av sitt arbete. Strax innan Trump tillträdde startade metrologen Eric Holthaus ett Twitter-uppror där han uppmanade forskare som lagrat data på amerikanska regeringsdatabaser att länka informationen till ett Google-dokument om de inte ”ville se den försvinna”. Att underrubriken ”civil rights” försvunnit från Vita husets hemsida, samtidigt som rubriken “Standing up with our law enforcement community” tillkommit tyder på att även de miljö- och människorättsaktivister som motsätter sig Trumps politik har hårdare tider att vänta.

Läs USA:s nya energiplan