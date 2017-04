Så sätter regeringen fokus på transporter och hållbar konsumtion i vårbudgeten

På tisdag nästa vecka lämnar regeringen sin vårbudgetproposition och för första gången i modern tid har regeringen infört en särskild miljöbilaga i budgeten. Miljöbilagan ska enligt miljöminister Karolina Skog (MP) och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) beskriva regeringens olika hållbarhetsinitiativ, ge samhällets aktörer en ökad insyn och bidra till att systematisera regeringens miljöpolitik.

För första gången i modern tid inför regeringen nu en miljöbilaga i vårbudgeten. Syftet är enligt finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) och miljöminister Karolina Skog (MP) att i samband med vårbudgeten vart annat år följa upp utvecklingen inom miljöområdet.

– Vi har väldigt tydligt höjd ambitionerna inom miljöområdet sedan den rödgröna regeringen tillträdde. I ambitionen ingår att hålla oss uppdaterade i utvecklingen och se vad som behöver göras ytterligare. Då är det bra att ha en sådan här miljöbilaga där vi går på djupet inom ett par områden, säger Per Bolund till Aktuell Hållbarhet.

– Vi vill visa att vi har en regering som verkligen menar att vi ska nå miljömålen. Därför är det viktigt med transparens och uppföljning. Med miljöbilagan kan samhällets aktörer själva granska vårt arbete och göra egna analyser av materialet, tillägger Karolina Skog.

Precis som den nya klimatlagen syftar miljöbilagan enligt Karolina Skog och Per Bolund till att systematisera uppföljningen av miljö- och klimatarbetet.

– Det som miljöbilagan visar tydligt är att miljöpolitiken inte längre kommer att handla om enstaka nedslag. Nu är det en stringens som gäller i miljöarbetet och det ska vara tydligt vad som görs och vad som inte görs, säger Per Bolund.

Miljöbilagan i årets vårbudget fokuserar på två fördjupningsområden – konsumtionsbaserade utsläpp och transportsystemets inverkan på miljön. Just dessa områden ser regeringen som extra utmanande och dessa är också områden där både EU-kommissionen och OECD efterfrågat höjda ambitioner från Sverige.

– Att vi lyfter de här komplexa områdena, där det visat sig vara svårt att hitta relevanta reformer, visar att vi inte väjer för det som är svårt. Det är tvärt om de svåra frågorna som vi vill ta tag i, säger Per Bolund.

Vad gäller fokusområdet transporter konstaterar Karolina Skog att vi i dag ligger väldigt långt ifrån en tillfredsställande utveckling.

– Utsläppen minska lite grann, och det duger inte. Vi har bestämt att utsläppen ska minska mycket. Vad gäller flyget så ökar dessutom utsläppen, och det är inte acceptabelt.

Karolina Skog berättar också att den nya miljöbilagan vid sidan om nya initiativ som bonus malus och reduktionsplikt för drivmedelsaktörer också fokuserar mycket på spårburen trafik.

– Den här rapporten bekräftar vår bild av att det finns en efterfrågan och att människor gärna reser mer spårburet, säger hon.

När det gäller fokusområdet konsumtion säger Per Bolund att det är ett område som regeringen måste arbeta intensivt med. Ett första steg är den nya strategin för hållbar konsumtion som Per Bolund tror kan vara den enda av sitt slag i världen.

– I budgeten avsätter regeringen pengar för Konsumentverket att arbeta med ett nätverk där aktörerna kan dela kunskaper – forskning, myndigheter, företag och kommuner. Vi har också gett Konsumentverket i uppdrag att fokusera mer på hållbarhetsfrågorna och inte bara på konsumenträttigheter.

Inom området hållbar konsumtion har regeringen också fattat en rad beslut kopplade till skattesystemet och Per Bolund berättar att regeringen därmed följer FN:s rekommendationer i de nya utvecklingsmålen Agenda 2030.

– Vi har bland annat halverat momsen på reparationstjänster av cyklar, kläder och skor. Det handlar om ett så kallat rep-avdrag som syftar till att få människor att reparera saker istället för att bara slänga och köpa nytt, säger han.