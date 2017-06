Så ska Norden bli en storproducent av bioflygbränsle

Norden kan bli en storproducent av biobränsle för flyget. I varje fall om föreningen Fly Green Fond får som de vill.

Fly Green Fond är en ekonomisk förening som använder de pengar man får in från företagskunder och privatpersoner för att köpa in biobränsle som levereras in i det svenska flygsystemet. Idag produceras det bränsle som fonden köper in vid en anläggning i Kalifornien men snart hoppas Fly Green Fond kunna kicka gång en storskalig produktion av flygbiobränsle i de nordiska länderna. I dag startar man, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och en rad partners, ett Vinnova-finansierat projekt tänkt att stödja nordisk biobränsleproduktion för flyget.

– Vårt mål är att inrikesflyget ska bli fossilfritt. Då behöver vi bränsle för motsvarande 2,2 terrawatttimmar. Att använda lokala bioråvaror istället för att importera biobränsle gynnar både miljön och jobben i Sverige, säger Maria Fiskerud, vd för Fly Green Fond till Aktuell Hållbarhet.

Hon menar att det viktigt att aktörer inom transportbranschen samarbetar för att fördela biobränslet på bästa möjliga sätt.

– Alla vill ju göra guld av skogen och då är det viktigt att vi ser det ur ett systemperspektiv så att vi fördelar bränslet mellan tung transport, sjöfarten och flyget. Persontransporter och lättare vägtransporter kan gå över till el istället. Det är viktigt att se hur man kan fördela det här för att så många transportslag som möjligt ska kunna bli fossilfria.

I den första delen av projektet kommer man att göra en förstudie för att identifiera de mest lovande teknikerna för en hållbar produktion av bioflygbränsle från skogsråvara. Man kommer även att titta på nya affärsmodeller som kan hantera den högre produktionskostnaden för det fossila bränslet.