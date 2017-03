Shell varnade för klimatförändringar redan 1991

En bortglömd film från 1991 visar att oljejätten Shell redan då hade viktig kunskap om klimatförändringarna. Trots det har bolaget ägnat decennierna där efter åt aktiviteter som orsakat enorma utsläpp av växthusgaser.

Det är den brittiska tidningen The Guardian som rapporterar om den 28 minuter långa filmen "Climate of Concern" som Shell själva producerade för att visas på skolor och universitet. I filmen varnar bolaget för att klimatförändringar som orsakas av mänskliga aktiviteter kan leda till extremväder, översvämningar, svältkatastrofer och klimatflyktingar. Man backar dessutom upp sitt påstående genom att hänvisa till en rapport som ett antal klimatforskare lämnade in till FN i slutet av 1990.

The Guardian har också tagit del av en hemligstämplad rapport från 1986 där Shell efter att ha konstaterat att det finns en stor osäkerhet inom klimatforskningen ändå slår fast att klimatförändringarna kan komma att bli bland de mest omfattande i den mänskliga historien.

Men trots att Shell var ett av de första stora oljebolagen som förstod faran med klimatförändringarna har man inte gjort någonting för att vända utvecklingen, tvärtom. Bolaget har investerat miljarder dollar i aktiviteter som orsakat enorma koldioxidutsläpp. Man har deltagit i exploateringen av Arktis och så sent som 2016 gjorde bolagsrepresentanter ett uttalande där man kallade fracking för ”framtida möjligheter”. Shell har dessutom lobbat för att underminera Europas förnybara energimål och uppskattas ha spenderat cirka 22 miljoner dollar på att motverka ny klimatlagstiftning. Bolaget har varit medlem i flera industrilobbygrupper som motarbetat klimatåtgärder.

Se Guardians förklarande film: