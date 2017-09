Entreprenörer satsar på kontorsmöbler som tjänst

Therese Lundberg och Stina Edlund arbetar med en ny och flexibel uthyrningstjänst för kontorsmöbler.

Tjänsteekonomin breder ut sig och det blir allt mer populärt att leasa eller hyra istället för att köpa. I veckan avgjordes RE:invent och RE:make, ett hackthon där ett trettiotal deltagare arbetade med att ta fram nya lösningar för ökat återbruk av inredningsprodukter. Vinnare blev Therese Lundborg och Stina Edlund med sin idé Furniture as a service.

– Furniture as a service är en uthyrningstjänst där offentlig inredning fungerar som en service istället för en produkt. Tjänsten skapar ett cirkulärt system och möblerna går att följa via en digital märkning, berättar Therese Lundberg för Aktuell Hållbarhet.

Än så länge är projektet på idéstadiet men Therese Lundberg och Stina Edlund hoppas att den snart ska bli verklighet.

– Vi har vunnit utvecklingspengar och kommer att använda dem för att ta fram en affärs- och marknadsplan. Vi ser fram emot att ta idén vidare och utveckla den till nästa nivå, säger Therese Lundberg.