Stockholmsluften blir allt bättre

Idag presenterade Stockholms miljöförvaltning sin årliga rapport över stadens luftkvalitet. I rapporten konstaterar man att luftkvaliteten i Stockholms har blivit allt bättre med åren och föroreningar som svaveldioxid, bly, kolmonoxid och bensen, som var stora problem för 50 år sedan, ligger nu rejält under gränsvärdena. Men det finns fortfarande ämnen i luften som utgör en fara för stockholmarna. Ett av dem är kvävedioxid som överskred miljökvalitetsnormen vid samtliga mätstationer under 2016. Biltrafik är den största källan till kvävedioxid. Partikelhalterna i luften har också varit ett problem i Stockholm. En stor del av partiklarna kommer från dubbdäck som sliter på vägarna. Men genom att förbjuda dubbdäck på vissa hårt trafikerade gator och satsa mer på dammbindning och städning har staden lyckats minska halterna av skadliga partiklar, och under senaste två åren har Stockholm klarat gränsvärdena. Så blev det även i år.

