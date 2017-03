Svanen hämtar ny marknadschef från mediebranschen

Svanens nya marknadschef Christian Quarles van Ufford har tillbringat det mesta av sin karriär inom mediebranschen. Nu hoppas han att hans utifrånperspektiv ska bidra till att stärka Svanens marknads- och kommunikationsarbete.

– Under många år jobbade jag på medieföretag som ZTV, MTG, Aftonbladet. Under mina sista år i mediebranschen var jag marknadsdirektör och vice vd och för Metro. Det var då jag kom i kontakt med Svanen. Vi Svanenmärkte tidningen och gick ut med stora kampanjer kring det. När jag, efter att ha jobbat som konsult under några år, såg det här jobbet i slutet på sommaren så tyckte jag att det lät som en fantastisk möjlighet.

Vad hoppas du kunna tillföra Svanen?

– Förhoppningsvis blir det en positiv effekt att man kommer in som en person med ett utifrånperspektiv och en annan bakgrund. Det ska bli fantastiskt kul att få jobba med alla de här fantastiska medarbetarna och alla de bra saker man gjort kring varumärket och kommunikationen.

Vad jobbar du med just nu?

– Jag har inte varit här mer än fem veckor och då har det handlat mycket om att analysera det som gjorts tidigare och göra en analys av nuläget och tillsammans med mina kollegor i Norden staka ut strategin för framtiden. Jag måste säkerställa att min organisation får de optimala förutsättningarna och titta på vi hur olika roller ska utvecklas. Vi kommer också behöva rekrytera och se till att vi får till ännu bättre samverkan med de övriga avdelningarna på Svanen, inte minst med våra kunder, samarbetspartners och liknande. Sedan ska vi lansera nya kampanjer här under året så det har jag precis satt igång med också. Jag kan inte avslöja något om det idag men det kommer att bli stora kampanjer under våren.