DEBATT En klimatrabatt för den som väljer att köpa en lastbil med förnybart bränsle i tanken. Det föreslår Per Åsling (C) och Anders Åkesson (C) nu när regeringen valt att lägga ner förslaget om en kilometerskatt. "På det sättet använder vi en morot, inte en piska, för att skapa en större efterfrågan på lastbilar som drivs av förnybart", skriver de.