Sverige säger nej till totalförbud mot handel med elfenben

Igår röstade riksdagen ner en motion om förbud mot handel med elfenben. Under de senaste åren har en ökad efterfrågan på elfenben i framförallt i Asien lett till att tjuvjakten på elefanter ökat kraftigt.

Efter en debatt i riksdagen igår röstades en rad motioner gällande biologisk mångfald ner. I en av motionerna föreslog Stina Bergström (mp) att Sverige ska förbjuda handel med elfenben. Under debatten hänvisade Bergström till WWF som uppger att efterfrågan på delar från utrotningshotade växter och djur har vuxit explosionsartat under de senaste åren, något som bland annat lett till att den afrikanska elefanten minskat kraftigt. Bara i Tanzania tjuvsköts under förra året 15 000 elefanter och elefantstammen har mer än halverats sedan 2009. Enligt den afrikanska elefantkoalitionen AEC, som är ett samarbete mellan 29 afrikanska stater, finns risk att den afrikanska elefanten utrotas inom 25 år.

Det främsta skälet till den utbredda tjuvjakten är en ökad efterfrågan på elefenben i framförallt Asien. Men trots detta röstade riksdagen ner Stina Bergströms motion, tillsammans med flera andra förslag som rörde biologisk mångfald. Riksdagen motiverar beslutet med att det redan pågår arbete inom området. Men enligt Stina Bergström är de insatser som görs inte tillräckliga för att skydda elefanterna.

– Jag tycker att man behöver göra mer. Jag tycker att Sverige borde arbeta aktivt för ett totalförbud mot handel av elfenben.

Stina Bergström menar också att flera afrikanska länder vill se en uppstramning av förbudet mot handel med elfenben.

– Under CITES-konferensen i Johannesburg i september drev länder som Kenya och Botswana, som har Afrikas största elefantpopulation, på för ett starkare skydd för de afrikanska elefanterna och ett starkare förbud mot handel med elfenben. Förslaget stöddes också av The International Union for Conservation of Nature, UCNA, världens äldsta naturvårdsorganisation. Förslaget röstades dock ned, bland annat av de 28 EU-länderna. Det gjorde mig besviken, säger Stina Bergström till Aktuell Hållbarhet.