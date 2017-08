Trådlös kylskåpskamera ska minska matsvinnet

Den trådlösa kameran gör det möjligt att ha koll på sitt kylskåp via mobilen.

Kameran som bär namnet The Smarter Fridgecam lanseras i Storbritannien nästa månad. Den trådlösa kameran gör det möjligt för användaren att alltid ha koll på vad man har i sitt kylskåp via mobilen. Förutom att skicka kylskåpsbilder till en app i användarens telefon påminner kameran om matvaror som håller på att passera bäst-före-datum. Den kan också inspirera användaren att ta vara på den mat som finns i kylskåpet genom att tipsa om recept. En vanlig kyl öppnas i genomsnitt 20 gånger per dag men när man kan se vad som finns i den utan att öppna kylskåpsdörren så spar man även energi. Kylkameran som kommer att kosta runt en tusenlapp är ett billigare alternativ till de smarta kylskåp som finns på marknaden.