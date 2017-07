Tre hållbarhetsproffs om att vara i Almedalen

Claes Johansson, Hållbarhetschef Lantmä nnen.

Vad har du gjort idag?

– Jag har varit hos Hagaintitiativet och lyssnat på seminarium om ledarskapsfrågor och hållbarhet. Hållbarhet kräver långsiktigt ledarskap och inte fokus på kvartalsekonomi och mandatperioder. Lantmännen jobbar till exempel på att vara helt fossilfria till 2025. Dessutom läggs mycket pengar och resurser på forskning och utbildning.

Vad tycker du om Almedalen, är det fortfarande en relevant mötesplats?

– Absolut, det är massor med positiv energi, nya kontakter knyts och samarbeten föds. Många åker på semester direkt efter och kommer tillbaka i höst med nya kreativa idéer som man fått med sig. I år är hållbarhet stort i Almedalen och det är bra.

Linnéa Claeson, elithandbollsspelare, opinionsbildare, grundare av instagramkontot Assholesonline och mottagare av Svenska FN-förbundets pris 2017 för insatser för att främja mänskliga rättigheter.

Hej, vad gör du här i Almedalen och på Aktuell Hållbarhet Arena?

– Att åka hit är ett ställningstagande mot rasism och nazism. Jag är här för att verka för feminism, integration, jämställdhet och rättigheter för HBTQ- och funktionsnedsatta personer.

– Jag representerar bara mig själv och medverkar i olika sammanhang under veckan. Just nu hänger jag med en kompis som jobbar med Welcome App – som är en riktigt bra och häftig app för nyanlända flyktingar.

Henrik Teleman, Konstnär från Viserum

Vad har du gjort idag?

– Jag är här och visar mitt integrationsprojekt ”I telefonen finns hela människan”. Det är bilder från flyktingars telefoner så de blir levande berättelser med människor bakom.

Vilka seminarier ska du gå på här i Almedalen?

– Kultur och integrationsseminarier är det jag kommer att prioritera och hinna med.

Vad tycker du om Almedalen i år?

– Inget nytt. Jag tycker Almedalen är för kommersiellt och politiken har glömts bort. Jag är inte säker på att korta seminarier är lösningen på kunskapsöverföring.