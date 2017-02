Vasaloppet inför tidsstraff för åkare som skräpar ner

Vasaloppsåkare som gör sig skyldiga till nedskräpning under loppets gång kommer att straffas med 15 minuters tidstillägg.

Under de senaste åren har problemet med nedskräpning i spåren under tävlingen blivit allt större och nu vill arrangörerna göra deltagarna uppmärksamma på att det faktiskt är förbjudet enligt svensk lag att skräpa ned.

– Skräpet har ökat under senare år utmed spåret, och som ett led i vårt hållbarhetsarbete vill vi nu att det blir märkbara konsekvenser för den som skräpar ner. Vasaloppsspåret går genom naturreservat och över marker som ägs av 900 olika markägare och naturligtvis ska inte deltagarna skräpa ner, säger Eva-Lena Frick, vd för Vasaloppet.

Regeln med tidstillägg på 15 minuter gäller alla deltagare och i samtliga nio lopp under vinterveckan. För att kontrollera att regeln följs kommer Vasaloppet ha personal utrustade med kameror längs spåret. Ett tidstillägg kan medföra att en deltagare flyttas ned ett startled i seedningen inför 2018 års lopp.