”Viktigt att berätta om hållbarhetsarbete”

DEBATT Om vi ska få med oss fler på marschen mot ett fossilfritt Sverige 2050 måste fler berätta oftare om sina satsningar på hållbara transporter, skriver Jonathan Milläng hos Pronto.

Konferensen Ekotransport 2030 hölls i förra veckan. Ett fantastiskt initiativ för att hylla de som leder marschen mot en svensk, fossilfri transportsektor. Münchenbryggeriet övertogs av politiker, företagare, idealister och PR-konsulter som brinner för klimatet och/eller vill tjäna pengar på den nya hållbarhetstrenden.

Efter en dag på Ekotransport inser man hur många bra saker som görs i vårt avlånga land för att vi ska nå klimatmålen. Tjänsteanställda från Östersunds kommun berättade hur de jobbar över landsgränser för att skapa en ”Green Highway” mellan Sundsvall och Trondheim, Scanias vd Henrik Henriksson berättade att företaget redan nu kan sänka sina lastbilars utsläpp med 90 procent. Men jag undrar – ska jag behöva vänta ett helt år, till nästa Ekotransport, för att höra vad som hänt sedan sist?

”Varför kommunicera vårt hållbarhetsarbete? Vi gör vårt – ingen idé att skryta om det.” Som konsult inom hållbarhetskommunikation i Sverige är detta en åsikt jag stöter på ganska ofta. Många vill inte verka präktiga eller tillrättavisande och agerar hellre i det tysta.

När det gäller att skapa hållbarhet räcker det dock inte att sänka sin kommuns bilresande eller sina transporters klimatavtryck. Man måste prata om det också (i fler sammanhang än Ekotransport). Mycket snack OCH mycket verkstad behövs! För faktum är att ett företag eller en offentlig aktör som inte pratar om sitt hållbarhetsarbete utmanar heller inte sina konkurrenter och partners till att bli bättre. Och en marknad utan konkurrens är en statisk marknad – ingen utmanas och ingen tvingas till utveckling. Det är varken bra för företag, kommuner eller för samhället.

Så hur pratar man då om hållbarhet utan att verka präktig och tillrättavisande, och potentiellt öppna upp för kritik på områden där man inte nått hela vägen fram än? Jo, genom transparent kommunikation som tillåter dialog, idéer och förbättring och bjuder in konsumenter och medborgare till att bli en aktiv del av rörelsen mot ett bättre och mer hållbart samhälle. Lite som Ekotransport faktiskt – fast kontinuerligt och digitalt.

Psykologin lär oss att den bästa mixen för att skapa engagemang och kreativitet bland människor är förhållandet 3:1 mellan positiva och negativa berättelser. Med för många ljusa berättelser tar folk inte problemet på allvar; med för många mörka berättelser tappar människor modet inför den astronomiska utmaning de ställs inför. Därför måste huvuddelen av kommunikationen kring klimatutmaningen alltid berätta om möjligheter för tillväxt, nya levnads- och arbetssätt samt vår samlade styrka och empati för våra medmänniskor, som den norske psykologen och ekonomen Per Espen Stoknes skriver i sin bok What we think about when we try not to think about global warming.

Hur kan då ett företag eller kommun koppla an sina ”små” klimatåtgärder till så stora frågor som tillväxt och empati, och på så sätt nå ut med sina berättelser till den breda allmänheten?

Svaret är: Genom att ge sina ansträngningar en kontext och en känslopunkt. Berätta hur er kommuns avvecklande av bensinbilar på en central gata skapade en mer social och grönskande miljö att vara i – kanske träffade någon sin blivande partner på en uteservering som gjordes möjlig av förändringen? Berätta hur ert företags omställning till elektrifierade transporter bidrar till att Sverige blir den första fossilfria välfärdsstaten i världen – som svenskt företag är det kanske ni som sätter den globala standarden i er bransch? Ni agerar inte i ett vakuum. Allt ni gör har en påverkan på någon eller något och är en möjlighet för er att inspirera och utmana.

Tillräckligt många mörka berättelser om klimatet finns det redan. Jag uppmanar därför företag, kommuner och politiker: bidra till den ljusa sidan under 2017 och nå ut med det ni gör, så att vi alla kan finna inspiration och ansluta oss till marschen mot ett fossilfritt Sverige 2050 eller tidigare. Om vi ska lyckas är det helt avgörande att hela Sverige är med på färden.

Jonathan Milläng, konsult inom digital hållbarhetskommunikation hos Pronto