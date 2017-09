WWF har fått en ny kommunikationschef

Den första september gick Lisbeth Larsson från sitt tidigare arbete som informations- och marknadschef på Grant Thornton till jobbet som kommunikationschef på WWF.

Hur kom det sig att du sökte tjänsten på WWF?

–Det var en dröm att få komma till WWF. Jag har stöttat organisationen i många år som WWF-vän och fadder. Så när den här möjligheten dök upp så kändes det jättekul. Det här är världens viktigaste jobb.

Vad ska man tänka på när man kommunicerar miljö- och hållbarhetsfrågor?

– Jag är bara på min sjätte arbetsdag än så länge så det är lite tidigt att tala om det. Jag får återkomma om det.

Vad känner du att du kan bidra med på ditt nya jobb?

– Jag har erfarenhet både från kommunikations- och marknadsområdet. Jag har arbetat med varumärkesbyggande men också ledningsarbete under lång tid. Hos min tidigare arbetsgivare ansvarade jag också för hållbarhetsfrågor i företagsledningen. Det gör att jag kommer in med ett ganska brett perspektiv. Jag har ju även ett externt perspektiv och det är också viktigt, när man kommer in utifrån ser man saker med nya ögon.

Vad kommer du att göra under dina första månader på WWF?

– Jag har fått ett jättebra introduktionsschema så jag har haft många bra möten. Jag har bland annat närvarat på ledningsmöte och möte med styrelsen. Jag försöker ta in och lära mig så mycket jag kan av all den fantastiska expertis som finns här. Sedan kommer jag succesivt att börja jobba mer med mitt operationsteam och bli mer operativ. Vi har en ny organisation så det är många här som bytt befattningar och tjänster och har flyttat mellan avdelningar. VI håller på att sätta vår nya organisation nu.