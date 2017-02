WWF:s uppmaning till företagen: Samarbeta mera

I en ny rapport pekar WWF ut företagssamarbeten och frivilliga gemensamma branschstandarder som viktiga verktyg för att nå FN:s hållbara utvecklingsmål. Aktuell Hållbarhet har talat med Stadiums hållbarhetschef, Catrine Marchall, om vilka fördelar Stadium ser med samarbetet inom den frivilliga branschstandarden Better Cotton Initiative, där många svenska företag är med.

I en ny rapport pekar WWF ut företagssamarbeten och frivilliga gemensamma branschstandarder som viktiga verktyg för att nå FN:s hållbara utvecklingsmål – Agenda 2030. Enligt WWF kan företagssamarbeten effektivisera företagens hållbarhetsarbete och genom frivilliga branschstandarder kan branschens hållbarhetsarbete skalas upp kraftigt. Catrine Marchall är hållbarhetschef på Stadium som nyligen beslutade att företagets egentillverkade produkter ska vara märkta med stämpeln ”Better Cotton” som är certifieringensorganisationen Better Cotton Initiatives märkning.

Varför är det bra att engagera sig i den här typen av samarbeten?

– Många företag vill göra förändringar inom hållbarhet men ofta är man för få personer på ett enskilt företag för att sitta inne med all spetskompetens. I de olika branschdialogerna kan man hjälpas åt på ett annat sätt och göra skillnad. I Sverige började mycket av det här med kemikaliegruppen och en del andra samarbeten som pågått länge. Utöver Better Cotton så är vi också med i Sweden Textile Water Initiative där vi är över 30 svenska företag som samarbetar. Där har vi fått väldigt snabba resultat eftersom vi gemensamt kan gå ut med olika initiativ på olika fabriker. Man blir starkare när man gör det här tillsammans och kan trycka på för att få igenom de förändring som behövs i branschen.

Hur fungerar de här samarbetena rent praktiskt?

–Better Cotton anordnar möten, både globalt och lokalt. Man har olika medlemsträffar där man kan utväxla idéer och man har även telefonmöten och håller i utbildningar. Kan man inte vara med på ett större möte finns alltid en möjlighet att prata med någon som var där och ta del av informationen. Det är en väldigt transparent dialog och man får väldigt mycket stöttning från Better Cotton. Dels när man går med men också för att kunna göra skillnad på plats. Beroende på hur ens organisation ser ut kanske man har olika många människor på plats på olika ställen på jorden, då kan man stöttning från Better Cotton som kan hjälpa företaget att komma igång med det här arbetet. Stadium fick till exempel mycket hjälp när det gällde att skapa förståelse bland våra leverantörer för de här frågorna. Sweden Water Initiative är ju ett svenskt initiativ så det går ju inte riktigt att jämföra med Better Cotton som drivs globalt, men där har man regelbundna medlemsträffar och styrgruppsträffar och även arbetsgruppsträffar där man utbyter idéer och erfarenhet.

Vad tror du att den här typen av samarbeten kommer att spela för roll i framtiden?

– Generellt tror jag absolut att den här typen av samarbeten kommer att öka. I och med att det händer så himla mycket ute i världen så blir det allt viktigare att man enas, går samman, har en gemensam bild och tittar på rätt sort fakta. En kund idag vill ha väldigt mycket information och det krävs att man som företag är transparent. När allt fler nu ska göra hållbarhetsrapporter krävs också att man har en viss dokumentation för att säkerställa sin produktion. Det här är lite ovant internationellt men i Sverige var vi rätt tidiga med att samarbeta på det här sättet.

Ser du några utmaningar med det här systemet?

– Det finns många olika initiativ och modeller och här är väl utmaningen att enas runt en typ av dokument. Om man ska göra en inspektion på en fabrik är det ju annars så att alla företag har sina egna inspektionsdokument och då är det ju bra att det finns organisationer som försöker få branscher att enas runt ett dokument.