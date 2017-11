10 låtar som räddar dig från black friday

Om det är någonting som vår miljö klarar sig utan så är det en ny högtid där syftet är att konsumera så mycket som möjligt. Aktuell Hållbarhet har listat 10 låtar som kan hjälpa dig att undvika konsumtionshetsen.

I USA brukar ”black friday”, som infaller dagen efter thanks giving, betecknas som startskottet för julhandeln. Rejält rabatterade priser har gjort black friday till den mest hysteriska shoppingdagen i USA och nu har trenden spridit sig till Sverige och andra delar av världen.

Om det är någonting som vår miljö klarar sig utan så är det en ny högtid där syftet är att konsumera så mycket som möjligt. Samtidigt vet vi alla hur svårt det är att stå emot ett riktigt bra priserbjudande och det är lätt hänt att vi väljer att köpa saker som vi inte behöver. Här är Aktuell Hållbarhets lista över låtar som kan hjälpa dig när köpsuget sätter in på black friday.

Beatles, Can´t by me love

Nej, det går ju inte.

The Verve, Bittersweet symphony

“It’s a bittersweet symphony, this life./Try to make ends meet, you’re a slave to money, then you die.” I låten försöker sångaren reda ut hur man kan slippa ifrån denna monotona cykel.

Janis Joplin, Mercedes Benz

När låten skrevs 1970 var budskapet förstås ironiskt. Idag finns en del som missat det men i så fall är det dags att lyssna om och lyssna rätt.

Abba, Money, money, money

Ännu en ironisk antikapitalistisk låt som ibland missförståtts.

Stefan Sundström, Alla ska i jorden

Inte någon speciellt munter låt kanske. Men här finns helt textrader som på ett tydligt sätt beskriver meningslösheten i shoppinghetsen. Vad sägs om: ”Alla ska i jorden, hur mycket grejer du än tjackar, vad du än gör hur du än snackar, alla ska i jorden”

Lauryn Hill, Consumerism

I låten från 2013 funderar den legendariska artisten över hur den mesta av världens ondska kan kopplas till konsumism.

The Clash, Lost in the Supermarket

En klassisk slagdänga som beskriver den tomma, meningslösa ensamheten i den konsumistiska livsstilen.

The Slits, Spend, spend, spend

Ett reaggeinfluerade spår som ser shopping som en beroendeframkallande drog.

Cornelis Vreeswijk, En fattig trubbadur

En sång om det meningslösa i att samla på ägodelar.

Kayne West, New slaves

Inom hiphopen är sociala frågor ett vanligt tema, Antikonsumism, däremot, har inte varit lika hett. Men trots att man kan få känslan av Kayne West inte alltid lever som han lär har kan skrivit ett par riktigt bra låtar om det meningslösa i att överkonsumera.