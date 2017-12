10 tips för att minska ditt avfall

I tisdags presenterade Naturvårdsverket en ny nationell avfallsplan som fokuserar på att förebygga avfall. Idag presenterar Aktuell Hållbarhet 10 tips som hjälper dig bidra till utvecklingen genom att minska ditt avfall.

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till en ny nationell avfallsplan och ett avfallsförebyggande program. Planen och programmet, som ska gälla från 2018-2023, innehåller till skillnad från tidigare avfallsdokument inga åtgärdslistor. Anledningen är att Naturvårdsverket bedömer att de insatser som pågår inom näringsliv, avfallsbranschen och intresseorganisationer för tillfälligt är tillräckliga. Istället fokuserar myndigheten nu på att förbygga avfall.

Alla länder inom EU måste ha en avfallsplan. I Sverige är det Naturvårdsverket som har i uppgift att ta fram den.

10 sätt att minska ditt avfall:

1. Köp produkter med lång hållbarhet som går att reparera.

2. Köp refill när det är möjligt.

3. Köp begagnade saker.

4. Köp tjänster istället för varor. Ge bort upplevelsepresenter istället för vanliga paket, till exempel ett teaterbesök eller en god middag.

5. Drick kranvatten istället för att köpa vatten på flaska eller burk.

6. Lämna in saker som du inte längre behöver till återanvändning via loppisar eller second-hand-affärer, eller sälj det via Blocket.

7. Planera dina matinköp så att maten hinner tillagas innan den blir för gammal.

8. Sätt upp en nej-tack-till-reklam-skylt på brevlådan.

9. Låna prylar eller hyr verktyg och liknande som du vet att du bara behöver använda enstaka gånger.

10 Byt eller låna kläder av en kompis