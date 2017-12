10 tips för en hållbar jul

Det kan upplevas som att julen har gått från att vara en stillsam och spirituell högtid, till att bli en stressig och konsumistisk storhelg. Men det är inte för sent att ta julen tillbaka! Aktuell Hållbarhet listar 10 tips för en mer fröjdesam och hållbar högtid.

Julmaten

Undvik allt som är rödlistat i WWF:s konsumentguider. Den rökta ålen går förstås helt bort. Den kan med fördel ersättas med rökt, MSC-certifierad makrill. Följ råden i WWF:s köttguide och satsa gärna på många vegetariska rätter på julbordet. Ett tips är att placera rotfruktslådor och kålsallader först på julbordet. Det gör att gästerna äter sig mätta på dem istället för på korv och köttbullar. Välj miljömärkta och certifierade livsmedel. Detta gäller inte minst sötsakerna. Chokladen bör vara rättvisemärkt och varken pepparkakor eller choklad bör innehålla palmolja. Många av rätterna på julbordet är feta och mättande, se till att planera inköpen ordentligt så att så lite som möjligt av maten slängs bort.

Ljus

Paraffinljus tillverkas av fossila bränslen och bör därför väljas bort. Satsa istället på stearinljus. De tillverkas av slakteriavfall som annars skulle kastas bort. Om du är vegan, eller av andra anledningar inte vill ha ljus tillverkade av animaliska produkter, kan du välja bivaxljus. När du väljer stearinljus bör du också kontrollera att ljusen inte innehåller palmolja. Om du använder värmeljus ska du se till att återvinna aluminiumbehållaren och hållaren till veken.

Julpynt

Om du gillar att pyssla kan du själv tillverka julpynt av tyg, halm och papper. ”Gammeldags” julpynt som nejlikeprydda apelsiner eller kransar av grangrenar är förstås mer miljövänliga än mer moderna pynt som ofta innehåller plast. Tänk på att glitter kan bestå av mikroplast, välj ett biologiskt nedbrytbart alternativ.

Energi

Allt julpynt som lyser eller blinkar bör innehålla LED-lampor. Sätt en timer på julbelysningen så att den inte lyser när det är ljust ute. Se till att släcka alla lampor när ni går ut och låt inte telefoner och datorer ligga och ladda när de är färdigladdade.

Granen

Det bästa ur miljösynpunkt är att välja en vanlig svensk gran ur en lokal skog. På andra plats kommer en odlad svensk julgran. Kungsgranar och andra ädelgranar kräver mer gödsel och bekämpningsmedel och är därför ett mindre miljövänligt alternativ. Sämst ur miljösynpunkt är förstås plastgranar som ska tillverkas och transporteras, som innehåller skadliga kemikalier och som inte bryts ner i naturen. Efter julen lämnar du granen till en återvinningsstationen så att den kan flisas och brännas i ett värmekraftverk.

Julklappar

”Det är tanken som räknas” är en utmärkt ledstjärna för julklappsinköp. Tänk på att en noggrant utvald second hand-pryl har en historia och kan bli minst lika uppskattad som någonting nytt. Speciellt om du slår in den i ett vackert paket med ett rim som berättar bakgrunden till varför du valde just den klappen. Istället för att stressa ut i julhandeln och köpa en ny pryl som ingen bett om kan du skänka bort upplevelser, tjänster eller begagnade kläder och prylar. Små barn märker bryr sig inte om leksaker och kläder de får använts av andra tidigare men tänk på att vissa äldre, begagnade plastleksaker kan innehålla skadliga ämnen. För den som redan har allt innebär fler prylar snarast en stress. Gåvobevis från en välgörenhetsorganisation är en klapp i julens anda, och som dessutom hamnar hos någon som verkligen behöver den. Presentkort på reparationer av kläder och prylar kan bli en ögonöppnare för den som inte är van att återvinna.

Paket

Välj julklappspapper och kort av återvunnet papper och snören av naturmaterial. Klappar inslagna i tidningspapper är fina att se på och en bra nödlösning om du inte orkar stressa ut på stan och köpa papper. Traditionellt sigilllack är vackert och tillverkas av naturliga ingredienser. Se till att spara papper och snören från årets klappar för att återanvända nästa år.

Resor

En stor del av miljöpåverkan under våra högtider kommer från resandet. Under julen gör hårt trafikerade vägar att bilköerna kan bli långa, något som bidrar till såväl utsläpp som ökad stress. Stress och dåligt väglag är bidragande orsaker till att ett 20-tal personer dör i jultrafiken varje år. Välj hellre tåget till släkt och vänner.

Återvinn skräpet

Julfirandet bidrar vanligtvis till stora mängder skräp. Se till att det återvinns på rätt sätt. Julklappspappret går till pappersinsamlingen, men se till att först ta bort paketsnören och annan mjukplast. Frigolit hamnar i plaståtervinningen. Sillburkar och flaskor hamnar givetvis i glasåtervinningen medan lampor och trasiga ljusslingor blir el-avfall på återvinningscentralen. Det bästa sättet att ta hand om sitt matavfall är förstås att se till att det inte blir något avfall genom att planera sina matinköp. Men om du ändå har rester som måste slängas så bör de källsorteras ifall du bor i en kommun som omvandlar matavfall till biogas.

Julefriden

Stress, utbrändhet och psykisk ohälsa är allvarliga problem i vårt samhälle. Se till att julen blir en tid för återhämtning. Planera, men framförallt: delegera dina inköp. Gör en lista på vad gästerna ska ta med sig och när du ändå håller på, gör en lista över de olika ansvarsområden som du behöver få hjälp med. Skapa en diskgrupp, utse en spel- och lekansvarig och krön en avfalls- och återvinningskung. Ingen kommer att rynka på näsan för att de får i uppgift att hjälpa till, att ha ett uppdrag kan snarare skapa ett socialt kitt och göra en långdragen familjesammankomst mindre stel. Kom ihåg att julen är en högtid för att umgås med nära och kära. Det behöver inte nödvändigtvis betyda familj. Känner du dig mer bekväm att umgås med dina vänner så gör de. Men se till att höra dig för, kanske har du en vän, en arbetskamrat eller släkting som sitter ensam i jul? I så fall, bjud in dem! Det är ju trots allt det som julen handlar om.