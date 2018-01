2017 rekordår för nybilsförsäljningen – bensinbilar stod för 90 procent

En kartläggning från 2030-sekretariatets visar att 2017 blev ett rekordår för bilförsäljningen. Fortfarande är en övervägande majoritet av de bilar som säljs bensinbilar men förhoppningsvis kommer vi se en förändring under 2018.

Nybilsförsäljningen slog rekord under 2017. Men av de 379 255 nya personbilar som registrerades under året var nio av tio fossila. Mattias Goldmann är vd för Fores och 2030-sekretariatet som gjort en kartläggning av bilförsäljningen under 2017. Han säger till Aktuell Hållbarhet att försäljningsrekordet beror på att hushållens ekonomi går bra, samtidigt som räntorna är låga. Men en annan starkt bidragande orsak är att styrmedlen är så starkt inriktade på bil menar han.

– Man får fortfarande samma reseersättning och milersättning om man tar bilen, men tar man cykeln till jobbet, eller jobbar på distans, får man ingenting. Att ändra reseavdraget är den enskilt viktigaste åtgärden för att få fler att åka kollektivt. Därför är vi glada att regeringen beslutat att tillsätta en utredning om ett transportneutralt reseavdrag, även om vi hade hoppats att frågan skulle vara färdigutredd när alla sju partier i landsbygdskommittén tyckte att det var en bra idé. Men nu är det valår och då blir det en ny utredning istället.

Men det finns fler utmaningar som politikerna måste hantera om de ska få fler att välja kollektivtrafiken menar Mattias Goldmann.

– Tilliten till kollektivtrafiken är ganska låg, det är därför folk köper bilar. När det gäller lite längre sträckor så tar folk bilen eftersom det inte kan vara säkra på att komma fram i tid om de tar tåget. Där handlar det om att man måste investera i den befintliga infrastrukturen. Sedan behöver kollektivtrafiken fundera över hur den ska hålla sig attraktiv för att kunna konkurrera med exempelvis elbilar, och så småningom även självkörande bilar, som kommer att ha en väldigt låg milkostnad. Man kommer att behöva skapa en kollektivtrafik som bättre svarar mot folks behov.

Under 2017 ökade supermiljöbilarna med 48 procent jämfört med föregående år. Ökningen gällde framförallt laddhybrider. Försäljningen av rena elbilar minskade däremot.

– Man får se 2017 lite som ett mellanår i väntan på 2018. Då kommer bonus malus till halvårsskiftet och det kommer även att komma många nya modeller av laddbara bilar. Vi får utbyggd laddinfrastruktur och ladda hemma-bidrag. Det kommer att påverka utvecklingen, säger Mattias Goldmann.

Men den viktigaste frågan för framtiden gäller emellertid hur alla de bensinbilar som såldes under året ska göras mer miljövänliga menar han.

– När 90 procent av de bilar som såldes under rekordåret 2017 var fossilbilar så kan vi inte bara fokusera på vilka nya bilar som säljs under kommande år. De flesta av fossilbilarna kommer fortfarande att rulla 2030 och därför är det väldigt viktigt att fokusera på förnybara drivmedel som kan användas i tanken på fossilbilar. Att ta fram den typen av bränslen är det viktigaste för att klara målet.

Inför kommande år vill 2030-sekretariatet också att man förändrar definitionen av miljöbilar.

– Just nu har man ett ganska ensidigt fokus på supermiljöbilar men inom den kategorin gör man inte speciellt stor skillnad mellan laddhybrider, som kan gå långa sträckor på fossilbränslen, och rena bilar som är i princip helt fossilfria. Den här differentieringen kommer att stärkas under nästa år och det är bra. Men sedan tycker vi också att definitionen av miljöbilar är föråldrad. Där behövs en ny definition som stämmer överens med bonus-delen av bonus malus. När statliga myndigheter köper eller leasar miljöbilar idag satsar de vanligtvis på snåla dieselbilar men det kommer inte göra oss fossilobereonde. För att komma ifrån fossilbränslen måste definitionen skärpas och bli samma som för bonusbilar.