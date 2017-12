4 intressanta innovationer som hjälper till att tackla plastproblemet

Regeringar, företag och organisationer kämpar för att hitta lösningar som kan hjälpa oss att tackla problemet med plasten. Aktuell Hållbarhet har listat några av det mest innovativa idéerna.

Mer än 80 miljoner ton plast läcker ut i våra hav varje år. Om inget görs åt saken räknar forskarna med att det kan finnas mer plast än fisk i haven år 2050. Men samtidigt kämpar regeringar, företag och organisationer för att hitta lösningar som kan hjälpa oss ta vara på plasten och bryta vårt plastberoende. Här följer några av de mest intressanta idéerna.

Ätbara ölringar

De flesta av oss har sett hjärtskärande bilder av sköldpaddor, fiskar och fåglar som fastnat i de plastringar som används för att hålla ihop sexpack av öl- och läskburkar. För att skona djuren satsar allt fler företag nu på nedbrytbara plastförpackningar. Ett exempel är bryggeriet Saltwater Brewery i Miami som säljer ätbara plastringar som tillverkats av restprodukter från bryggeriet.

Återvunnen plast som byggmaterial

Fortfarande är det bara en bråkdel av all plast som säljs i världen som återvinns till nya förpackningar. Men plast som inte kan återvinnas kan ändå återanvändas, inte minst för att bygga saker.

Det amerikanska Start up-företaget By Fusion tillverkar ”tegelstenar”, eller byggblock, av plastavfall medan arkitektbyrån Spark har skapat ett koncept där man använder plastflaskor för att bygga strandhyddor som drivs av solenergi. Det är en mer avancerad process som innebär att plasten samlas in, sorteras efter färg och strimlas. Sedan värms den upp, hälls i formar och gjuts till ananasformade hyddor. Hyddorna påminner de turister som bor i dem om problemet med plast i havet.

Sportkläder av havsplast

Under 2017 tillverkade Adidas 7000 par skor som består till 95 procent av återvunnen havsplast. Under kommande år planerar man att tillverka en miljon par skor på samma sätt. Adidas har samarbetat med initiativet Parley for the Oceans för att skapa en leverantörskedja för plast som samlas in på Maldiverna och längs den indiska västkusten. Både Adidas och Nike tillverkar dessutom fotbollsdräkter av återvunnen havsplast.

Biobaserade plastförpackningar

Enligt Greenpeace ökade Coca Cola under förra året sin produktion av plastflaskor med en miljard. Men parallellt med detta satsar dryckesjätten på att öka återvinningen av sina flaskor. Under de kommande tre åren ska Coca Cola öka andelen återvunnen plast i varje plastflaska med 50 procent. 2009 introducerade företaget en plastflaska som tillverkas huvudsakligen av sockerrör, och som idag säljs i 40 länder. Enligt Coca cola har den biobaserade plasten lett till att klimatutsläppen från flakstillverkningen minskat med 365 000 ton koldioxid. Marknadsföringen av flaskan har emellertid lett till att Coca Cola anklagats för greenwashing, bland annat av Danmarks konsumentombudsman som menar att företaget överdriver de positiva miljöeffekterna av den biobaserade plasten.

Även Ikea ser över sina plastförpackningar. Bland annat testar man nedbrytbara förpackningar från företaget Ecovative. Plastförpackningar som produceras av svamp bryts ner i naturen på bara några veckor.