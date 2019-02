50 procent fler elbilar förra året

Vid årsskiftet fanns det 66 058 elbilar i trafik i Sverige, vilket motsvarar 1,3 procent av den totala svenska personbilsflottan. Den låga andelen till trots handlar det om en ökning med 50 procent jämfört med föregående år. Det framgår av Trafikanalys årsstatistik för 2018

Nya miljörelaterade styrmedel ska på sikt omforma den svenska fordonsflottan. Och förändringar är på gång, även om det går långsamt. Trafikanalys årssiffror för 2018 visar att personbilsflottan fortfarande domineras av bensindrivna bilar, 57 procent, även om antalet bensinbilar minskade med 2,4 procent, jämfört med året innan, till 2 754 872 bensinbilar. Antalet etanol- och gasbilar i trafik minskade också. Etanolen som för bara ett decennium sedan var det dominerande bränslet i miljöbilar stod förra året för en liten skärva av drivmedelskakan, på 0,3 procent.

De laddbara bilarna, det vi kallar elbilar, ökade stort förr året från 43 287 stycken till 66 058, men de är dock fortfarande förhållandevis få till antalet. Elhybrider ökade med 26 procent till 90 273 bilar i trafik. Elhybrider laddas inte utifrån, utan laddas under körning och bidrar till att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen.

Nyregistreringen av personbilar under 2018 påverkades av införandet av bonus malus-systemet den 1 juli 2018, framförallt genom en omfördelning av drivmedel. Totalt under året nyregistrerades 365 535 personbilar och vid årsskiftet fanns det 4 870 783 personbilar i trafik, en ökning med drygt 25 000 bilar under året.

