89: Elin ­Andersdotter Fabre, ansvarig hållbara ­städer, tankesmedjan Global Utmaning (Ny)

Som ansvarig för Hållbara städer på tankesmedjan Global Utmaning har Elin Andersson Fabre under året arbetat för feministisk stadsutveckling och flickors rätt till det offentliga rummet. Snart bor majoriteten av världens invånare i städer och det blir allt viktigare att leva upp till Agenda 2030:s motto ”leave no one behind”.