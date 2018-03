97: Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum (34)

Med Filip Elland som hållbarhetschef har Castellum blivit omtalat i hållbarhetssammanhang. Bolaget har vunnit flera internationella branschutmärkelser och under förra året var man det enda svenska fastighetsbolaget i Dow Jones Sustainability Index. Under 2017 uppförde Castellum den första kontorsbyggnad i Norden som är certifierad enligt Well, en internationell byggnadsstandard som väger in människors välbefinnande i arbetslivet.