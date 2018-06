Aktivisten som bekämpar havsplast med hjälp av data

Den amerikanska plastaktivisten Anna Cummins driver organisationen 5 Gyres som använder sig av data för att driva igenom lagar som ska förhindra plastföroreningar.

2008 deltog Anna Cummins från Los Angeles i en expedition för att med egna ögon se en av de enorma plastansamlingar som finns i världshaven. Problemet med havsplast var ännu inte särskilt uppmärksammat och för Anna blev resan en ögonöppnare. Idag driver hon och maken Marcus Eriksen organisationen 5 Gyres. Namnet syftar på de fem stora oceanvirvlarna i världshaven där det mesta av plastskräpet samlas. Organisationens huvudsakliga uppgift är att samla in och sprida information om plastföroreningar.

– Under de år som gått har vi bjudit in forskare, företagsledare, filmare, konstnärer och studenter på våra expeditioner till plastvirvlarna. De har fått hjälpa oss att samla in data som vi och andra kan använda oss av för att studera plastföroreningarna, berättar Anna Cummins

Hittills har det blivit 17 expeditioner och 5 Gyres har samlat in data som matchas mot information från andra forskare. 2014 publicerades en global uppskattning av hur mycket plast som finns i haven. Uppskattningen som fick mycket uppmärksamhet byggde till stor del på det underlag som 5 Gyres samlat in.

– Vi har förstått vilken otrolig kraft som finns i data och vad vi kan använda den till, säger Anna Cummins som berättar att organisationen också undersökt förekomsten av mikroplaster i USA:s stora sjöar.

– Vi gjorde det för att vi ville engagera människor som bodde långt ifrån havet i problemet med plastföroreningar.

Ett problem med plastskräp till havs är att det är svårt att ställa människor, företag eller länder till svars eftersom man inte kan säga exakt varifrån skräpet kommer. Men när 5 Gyres undersökte sjöar var det lättare att se vilka företag som hade fabriker i området, och vilka produkter som såldes just där.

– Vi kom fram till att de mikroplaster vi hittade i sjöarna kom från hygienprodukter. Så vi tog den data vi samlat in och visade upp den för de berörda företagen. De ansåg inte att det var bevis nog. Då samlade vi våra samarbetsorganisationer i Kalifornien och efter två år lyckades vi driva igenom en väldigt sträng lag mot mikroplaster i Kalifornien. Idag är det en federal lag, berättar Anna Cummins.

Att driva igenom förbud mot enskilda produkter som plastpåsar, sugrör och så vidare, är både tidskrävande och föga effektivt. Därför jobbar 5 Gyres med att se om man istället kan förbjuda produktgrupper eller segment som till exempel ”livsmedelsförpackningar i plast”.

– Tillsammans med våra partners har vi publicerat en rapport som vi kallar för ”the better alternative now list”. Den bygger på tusentals datapunkter som vi samlat in från vår omgivning och täcker de 20 produkter som vi skulle tjäna mest på att designa om eller förbjuda, berättar Anna Cummins.

Hon tror att det är möjligt att bekämpa plastföroreningarna. Men det är en enorm utmaning som kräver ett starkt engagemang från såväl civilsamhälle, som regeringar och företag.

– För att vi överhuvudtaget ska ha någon chans så är det några saker som måste inträffa: företagen som producerar de här produkterna måste hållas ansvariga och se till att deras produkter återvinns, vi måste sluta använda fossilplast och vi måste ersätta engångsprodukter med system, låta fler dricksfontäner ersätta plastflaskor och så vidare, säger Anna Cummins.

