Alex Schulman kovänder – från klimatkritik till Arlasponsring

När poddprofilen och opinionsbildaren Alex Schulman sponsrades av Oatly klimatkritiserade han mjölkindustrin. Nu har han bytt ben och sponsras av Arla. – Han får problem med trovärdigheten, säger medierådgivaren Paul Ronge.

Miljö- och klimatkonflikten mellan Arla och Oatly har blossat upp igen. Konflikten har pågått i flera år och flera offentliga personer har gett sig in i debatten. En av dem som har tagit tydligast ställning är poddprofilen och krönikören Alex Schulman. Runt 2016 sponsrades Alex Schulman och Sigge Eklunds podd ”Alex och Sigge” av Oatly och Alex Schulman tog även privat ställning för det växtbaserade alternativet till mjölk. På Instagram skrev han exempelvis att ”mjölk från kossor ska kalvar dricka, inte människor. Nu slår de (Oatly, red. anm.) också ett slag för att rädda planeten. Genom att upphöra med denna sjuka syssla, att dricka mjölk, så kommer vi ett steg närmare att rädda jorden”. Och i en intervju i Nöjesguiden sa han att ”jag råkar känna ett instinktivt hat mot mjölkindustrin. Jag avskyr Arla och Svensk Mjölk-lobbyn. Därför kan jag med rak rygg stå på scen på Way Out West med en havremjölksskylt över mig.”

Nu tre år senare har podden ”Alex och Sigge” under sommaren sponsrats av Arla.

– Det är otroligt inkonsekvent och förbryllande ur mitt perspektiv. Att plötsligt svänga om till något helt annat är för mig helt ofattbart. För lyssnare och läsare förlorar man då sin trovärdighet. Och det är farligt för att läsarna tror mindre och mindre på vad de läser när influencers använder sitt inflytande på fel sätt, säger medierådgivaren Paul Ronge.

Som krönikör på Expressen är Alex Schulman även en av Sveriges mest lästa opinionsbildare och tar bland annat ställning i klimatdebatten. Senast i somras kritiserade han flera personer för populism och hyckleri genom att sola sig i glansen av Greta Thunberg. Och att byta ståndpunkt kan innebära ett trovärdighetsproblem för såväl journalistiken som klimatdebatten, menar Peter Berglez, professor i medie- och kommunikationsvetenskap på Jönköping University.

– Det kan bidra till minskat förtroende för honom själv men även på ett generellt plan för journalistiken. I klimatfrågan kan det bidra till osäkerhet och att folk tänker ”nu struntar jag i den här frågan”, säger han.

Peter Berglez tror samtidigt att vi kommer få se mer av skiftande budskap i klimatdebatten.

– Vad som är bäst för klimatet är såklart inte alltid så enkelt, men frågan är om man kan hoppa mellan olika lösningar hur som helst. Det är klart att det blir ett trovärdighetsproblem om man uttalar sig om en klimatlösning och sedan byter sida.

Under sommaren har podden ”Alex och Sigge” sponsrats av Arlas ostverksamhet. För att tillverka ett kilo ost går det åt ungefär 10 liter mjölk och klimatpåverkan är ungefär tio gånger högre för ett kilo ost än en liter mjölk. I sponsorinslaget nämns bland annat att Alex Schulman uppmanar Sigge Eklund att hålla utkik efter ”den röda kon” när han ska köpa ost och att Alex Schulman vill stöda svenska kobönder. Efter sponsorbytet har moderaterna Hanif Bali och Per Lindgren uppmärksammat händelsen i sin podd ”God ton”. Även lyssnare har ställt frågan om ostens klimatpåverkan på ”Alex och Sigges” Facebooksida utan att få någon utförlig förklaring.

Inte heller Arla vill kommentera de klimatuttalanden som gjorts i samband med Oatlysponsringen.

– Man har rätt att säga vad man vill och det skulle vara förmätet av mig att ha synpunkter på vad som sagts tidigare. Vi är helt medvetna om deras tidigare samarbete med Oatly. Jag vet inte om den historien diskuterades i samband med det här samarbetet men jag utgår från att alla aspekter har utretts, säger Erik Bratthall, presschef på Arla Sverige.

Enligt honom har sommarens sponsring inte någonting att göra med konkurrenten Oatly.

– Alex är en känd ostälskare och livsnjutare vilket passar oss perfekt. Det har ingenting med våra konkurrenter att göra utan handlar om ett rent kommersiellt samarbete

Aktuell Hållbarhet har upprepade gånger sökt Alex Schulman för att han ska kunna kommentera valet av Arla som sponsor. Han har inte svarat på frågor om hur han ser på klimatpåverkan från mjölk och ost i dag. Däremot skriver han i ett mejl att:

”Det måste varit sex år sedan Oatly sponsrade vår podd. Jag berättade då hur mycket jag ogillade komjölk. Det gör jag fortfarande! Kan inte dricka det, gillar inte smaken. Har druckit Oatlys havremjölk till kaffet sedan 2013. Däremot har jag aldrig gjort någon hemlighet av att jag älskar ost. Med tanke på de enorma mängder bilder på ostar jag lagt ut på Instagram och på andra ställen så torde jag kanske vara Sveriges mest dokumenterade ostälskare? Därför kändes det roligt och rimligt när Arla i somras hörde av sig och ville att vi skulle prata ostar i vår podcast”.