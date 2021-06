Helsingborg rapporterar Agenda 2030-arbete till FN

Helsingborgs kommun skickar nu in sin frivilliga rapport om stadens arbete med Agenda 2030, en så kallad Voluntary Local Review. Rapporten visar hur långt Helsingborg kommit med att minska utsläpp av växthusgaser och hur staden arbetar med med frågor som luftkvalitet, buller, avfallshantering och energieffektivitet.

Den frivilliga rapporten till FN är den första som Helsingborg skickar in. Rapporten skickas in i samband med att Sverige skickar in sin nationella rapport som ska redovisas på FN:s högnivåmöte om hållbar utveckling i juli. Där kommer också Helsingborgs kommunstyrelseordförande Peter Danielsson (M) att medverka. Bland annat kommer han att prata om stadens stora välfärds- och innovationssatsning H22 som har ett tydligt fokus på målen i Agenda 2030.

”I Helsingborg har vi en ambitiös vision som vi arbetar för att genomföra: Att bli den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserande staden som knyter an till hållbar utveckling och som är integrerad i allt arbete vi gör. Det finns inga enkla lösningar för att nå vår vision. Vi måste lära av varandra och arbeta tillsammans. Vi satsar därför på breda konstellationer och samarbeten med civilsamhälle och näringsliv för att lösa våra utmaningar genom innovations- och välfärdssatsningen H22”, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.



Läs Helsingborgs ”Voluntary Local Review”