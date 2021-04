ICLEI inleder världskongress i Malmö

I dag startar hållbarhetsorganisationen ICLEI sin världskongress och i år är det Malmö som är värdstad. ICELI står för Local Governments for Sustainability och är ett globalt nätverk som samlar cirka 1 750 ledare för städer och regioner i 126 länder. Under den inledande världskongressen i dag kommer bland annat Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) att tala under rubriken ”Shaping Our Sustainable Urban Future for All”. Katrin Stjernfeldt Jammeh är också en av talarna under programpunkten ”Equitably Shaping Our Sustainable Urban Future” där hon pratar om social hållbarhet.

Katrin Stjernfeldt Jammeh blev också under gårdagen utsett till ICLEI:s första vicepresident. Sedan tidigare har hon uppdraget att hantera frågor om upphandlingar inom organisationen.

ICLEI bildades 1990 och Malmö stad har varit medlem i organisationen sedan 1996.

”Vi har stuckit ut hakan i Malmö. Vi vill säkerställa att vi ligger i framkant, bland annat genom att pressa tillbaka utsläpp och bli en fossilfri stad. Jag tycker att det är viktigt att också koppla miljöarbetet till social hållbarhet”, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh till tidningen Sydsvenskan med anledning av det nya uppdraget i ICLEI.



