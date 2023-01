För lite debatt om ökande fattigdom i Sverige enligt Oxfam

70 miljoner fler människor blev extremt fattiga 2022, vilket betyder att de måste klara sig med mindre än 22 kronor om dagen. Det är till och med lägre än gränsen för hur mycket som behövs för att klara nödvändiga utgifter, och ha råd med tillräckligt mycket mat för att slippa gå till sängs hungrig.

Sammantaget 700 miljoner personer var extremt fattiga globalt och Oxfam efterlyser åtgärder.

– Det vi framför allt trycker på att vi ser är att regeringar och finansiella institutioner har ansvar för att fördela resurser, säger Oxfams svenska generalsekreterare Suzanne Standfast.

Hon pekar på att parallellt så ökar rikedomen, något rapporten också sätter ljuset på. Antalet dollarmiljarder ökade inte just förra året, men de har ökat under en längre tid och var under förra året 2668 personer enligt Forbes.

– När den extrema fattigdomen ökar och parallellt med det den extrema rikedomen så är det ett systemfel.

Hon ser ett liknande problem i Sverige, för här ökar också klyftorna mellan fattiga och rika.

– För det första är det väldigt lite debatt i Sverige om ojämlikheten och vad den har för konsekvenser.

Hon berättar att hon kommenterat den svenska rapporten om ökande klyftor i utländska medier, bland annat franska Le Monde och i tv-kanalen Euronews. Då fick hon frågor om vad som händer i det som tidigare var världens mest jämställda land. Men i Sverige är det lite politisk debatt om saken, även om det handlar om ett allvarligt problem.

– Klyftorna mellan fattiga och rika är farliga, det skapar instabila samhällen och vi har sett i historien hur det slutar, säger Suzanne Standfast.