Inre utveckling ska göra världen bättre – dags för Inner Development Goals

Vi är skapade för att utvecklas som människor, men ändå styrs världen mycket av rädslor och konflikter. Det konstateras i den introduktionsfilm som lanserat för att berätta om det nya ramverket för inre utveckling som släpps på Inner Development Goals Summit 2022. Bakom initiativet finns The New Division, 29 K och Ekskäret Foundation tillsammans med partners som Handelshögskolan, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Lunds universitet, företag som Ikea, Ericsson, Stena Line, Google och många fler.

Den 29 april samlas 50 inspirerande talare från hela världen på Konserthuset för att dela med sig om hur vi alla kan träna på integritet, närvaro, öppenhet, kritiskt tänkande, empati, ödmjukhet, förtroende, mod, optimism och uthållighet.

En av flera initiativtagare är Jakob Trollbäck, som också skapat designen till Agenda 2030 och de Globala målen, och grundat konsultbyrån The New Division.

– Vi började titta på vad för drivkrafter som behöver för att uppnå en yttre förändring. Världen är spegling av oss själva. Vi har skapat de problem vi står inför i dag, säger Jakob Trollbäck.

Tillsammans med forskare började de undersöka vilka egenskaper som behövs för att nå förändring och kom fram till fem grupper som tillsammans rymmer 23 egenskaper. Det fem kategorierna är: att vara, tänka, relatera, samverka och handla.

– Utifrån det fem kategorierna har vi nu ett ramverk där vi kan utveckla de förmågor som vi behöver utveckla för att leva bättre liv och bygga en bättre värld, säger Jakob Trollbäck.

Målet är att ge företag, organisationer och individer ett verktyg som inspirerar till att utveckla sig själva och andra.

– Det handlar om att skapa engagemang, mod. Ta kritiskt tänkande. Här kan företag exempelvis låsa sig och inte släppa fram människor som är annorlunda, tänker annorlunda, eller som är från andra kulturer. Här skulle vi kunna vara mer modiga, säger han.

Fick du någon aha-upplevelse under arbetet?

– Ja det kan man verkligen säga. Det blev tydligt att världen är en spegel av oss själva och våra begränsningar. De inre utvecklingsmålen skulle vara ett perfekt verktyg exempelvis för att välja en vd eller president så att det blir en person med en inre kompass, öppenhet, närvaro, och kritiskt tänkande. En annan sak är att den bästa drivkraften vi har handlar om oss själva, vi vill bli bättre, få bättre liv, bli duktigare på saker.

Det har inte gått så bra med globala målen, tror du det går bättre med det här?

– Alla som arbetar på lösningar för framtiden förstår att det här är viktiga egenskaper. Utan dem kommer vi inte lyckas.

Vad säger du till dem som kanske ser det som ett nytt flummigt hjälp-dig-själv verktyg?

– Många som deltar i initiativet har arbetat med företagsutveckling i åratal. De är så långt ifrån flummiga man kan vara. Vi har varit väldigt noggranna med att initiativet, precis som de globala målen, riktar sig till alla oavsett livsåskådning eller politik. Men det är klart det är svårare för en bakåtsträvande person att ta till sig.

Vad behövs för att skapa en bättre värld och hindra uppvärmningen av vår planet?

– Jag brukar säga att miljömålen, 13,14,15 är viktigaste. Men med tanke på det konflikter som nu råder runtom i världen har de sociala målen—demokrati och jämställdhet – blivit en förutsättning. Vi måste kunna arbetat tillsammans och respektera varandra.