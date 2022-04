Verkligheten överträffar sig själv – klimataktivisten Miranda Whelehan i intervju som tagen ur Don´t Look Up

Miranda Whelehan är en brittisk klimataktivist som inte hade sett succéfilmen Don’t Look Up när hon sa ja till att vara med på brittisk morgon-tv Good Morning Britain.

Men det som utspelade sig under intervjun har slående likheter med succéfilmen.

Miranda Whelehan var med i programmet för att förklara bakgrunden till de klimataktioner som utförts av Just Stop Oil under april månad.

”Jag var med på tv för att förklara Just Stop Oil – men det blev en parodi på filmen”, skriver hon i The Guardian.

Just Stop Oil är en grupp klimataktivister som använder civil olydnad och kräver att alla nya oljelicenser i Storbritannien upphör. Under april månad har de klistrat fast sig själva på vägar, intill oljetankers, bundit sig vid fotbollsmål och låst fast sig på oljeledningar vid oljeterminaler.

Aktionerna har varit kraftig bevakade a brittisk polis och det har ofta blivit en hätsk stämning på gator som blockerats, enligt brittisk medier.

”Vi har försökt med demonstrationer och skriva upprop, men de har inte lyssnat på oss”, säger en aktivist som vill vara anonym till Sky tv.

Tillsammans med 15 andra genomförde han en sittstrejk och limmade bland annat fast sina händer på asfalten utanför en välbesökt tankstation Purfleet, Lastbilschaufförer som fick sin väg blockerad var mycket upprörda, rapporterar Sky.

När Miranda Whelehan kom till Good Morning Britain sa programledaren Richard Madeley att hon hade noll stöd från alla tittare och ”miljontals motorister” som kämpar för att få bensin.

Han fortsatte sedan att med att peka ut att de kläder hon bar är beroende av transporter med fossila bränslen.

Miranda Whelehan försökte lyfta den senaste IPPC rapporten och sa bland annat att:

”Vi pratar om missväxt till 2030, vi pratar om människor i det här landet i bränslefattigdom på grund av oljepriset och du pratar om vad jag har på mig.”

Nu har The Mehdi Hasan Show på den amerikanska nyhetskanalen MSNBC parallelltklipp scener ur den brittiska morgonshowen med en snudd på identisk scen ur klimatsatiren Don´t Look Up på Netflix och som började spridas på sociala medier den 13 april.