Hållbarhetstrenderna du inte får missa 2021

Under sändningen bidrar experter från olika sektorer med initierade spaningar. Vad har hänt under 2020 och vad ser vi för trender och skeenden inför 2021? Vilka är frågorna som tidigare flugit under radarn och som nu väntas vinna mark?

Till studion kommer också Sveriges bästa hållbarhetschef. Vem som får titeln 2020 offentliggörs samma dag.

Talare:

Maria Sunér Flemming, vd Svemin

Nora Bavey, general partner, Unconventional Ventures

Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige

Jörgen Wedefelt, chef, Audi Sverige

Anders Carlsson, teknik och fou chef, Derome

Tommy Borglund, universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet

Sveriges bästa hållbarhetschef (offentliggörs samma dag)

Moderatorer: Mikael Salo och Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet

Partners:

Derome, Audi

Läs mer och anmäl dig här: