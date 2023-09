Ny reglering och lagstiftning – så påverkas bolagen

CSRD, ESG, ESRS, taxonomi, jämlikhetsdata – en lavin av regleringar haglar in över näringslivet. Det är nu nödvändigt att få fram både klimatmässig och social hållbarhetsdata från hela leverantörskedjan. Även om det sätter hög press på bolagen finns det stora möjligheter att ta ett strategiskt grepp om affären. Hur ser man till att de nya kraven leder till innovation och en framtidsäkrad affären? Hur ska du samla in datan på bästa sätt och bör du som bolag jobba med jämlikhetsdata? Det är frågor vi tar upp i sändningen! Vi blickar även ut i Sverige för att lyssna in några goda exempel från de bolag som ligger allra längst i framkant i frågorna.

Medverkande:

Anna Högberg, Mission Anew

Sasja Beslik, SDG Impact Japan

Ulrika Hallström, Prewave

Sayaka Osanami Törngren, Malmö Universitet

Charlotte Gustavsson, Styrelseakademien

Johan Gustafsson, Tele2

Mikael Salo, Di-gruppen

Partner till sändningen: Prewave