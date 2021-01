Webbinarium: Taxonomin och omställningen i finanssektorn

Finanssektorn är inne i ett skifte där hållbarhetsfrågor, inte minst klimat, blir en allt viktigare faktor för investerare. Det märks inte minst inom policyområdet där bland annat EU:s taxonomi nu ska slutförhandlas.

Taxonomin kommer att ligga till grund för framtida standarder och märkningar för vad som räknas som hållbara finansiella produkter och spelar också en central roll i EU-kommissionens färdplan för en grön omställning ”Green Deal”. Konsekvenserna av taxonomin och annan policy inom redovisning och finans diskuterades under sändningen den 14 januari.

Här kan du se sändningen:

Avsnittet den var tredje delen i en ny webbserie från Aktuell Hållbarhet och Dagens industri som sätter fokus på hur bolag kan hantera klimat- och hållbarhetsutmaningarna på ett affärsmässigt framgångsrikt sätt.

Gäster i studion den 14 januari var:

Torbjörn Westman, chair of the specialist group for sustainable development, FAR

Marie Baumgarts chef regulatory affairs and sustainability office SEB

Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco

Anders Jernhall, cfo, Holmen

Helen Fagreus Lundström, operational specialist Summa Equity

Flemming Hedén, handläggare på Klimatstyrmedelsenheten, Naturvårdsverket

Moderator Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet