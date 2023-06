Kommentar: Andersson öppnar för ny debatt om huruvida ledartröjan är på eller inte

– Det gröna teknikskiftet kommer att ske, vare sig vi är med eller inte, sa Magdalena Andersson under sitt tal i Almedalen.

Möjligen en passning till Greta Thunberg och hennes varnande ord för några år sedan: ”Change is coming, whether you like it or not”.

Dagens unga och även kommande generationer fick i övrigt stort utrymme i den socialdemokratiske partiledarens tal. Klimatomställningen och värnandet av den svenska naturen och miljön handlar enligt Magdalena Andersson nämligen ”om respekt för vår tids unga” och ”om vilket land Sverige ska vara i framtiden”.

Också intressant i talet, i alla fall sett till tiden fram till valet 2026, var att den socialdemokratiska partiledaren valde att damma av den gamla debatten om huruvida Sverige har på sig ledartröjan eller inte.

Under Fredrik Reinfelds (M) år som statsminister debatterades det där flitigt – bland annat hade Åsa Romson (MP) med sig en grön tröja upp på scenen i Almedalen ett år som hon ville lämna kvar till den dåvarande statsministern som skulle hålla sitt tal dagen efter.

Och det verkar alltså vara dags på nytt.

– Kristersson och Åkesson sliter nu av sig den svenska ledartröjan, sa Magdalena Andersson.

Huruvida Socialdemokraterna själva hade ledartröjan på sig under sina senaste åtta år vid makten lär förstås komma att diskuteras det också framöver. Men Magdalena Andersson gjorde i alla fall klart under talet att hon och hennes parti vill att den ska åka på nu:

– Jag vill att vi ska göra som vi svenskar alltid gjort med stora teknikskiften. Ligga längst fram, i tätklungan; Driva på utvecklingen. Det är med den attityden som jobben, de gröna industrierna och välståndet kan hamna här i Sverige.