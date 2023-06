Kommentar: Dadgostar vill gå från tågkaos till ny guldålder för svensk järnväg

– Vi har alla upplevt tågkaoset, sa Nooshi Dadgostar under sitt tal på fredagsförmiddagen.

Hittills under Almedalsveckan har samtliga partiledare haft ett avsnitt om klimatfrågan, och när det nu var vänsterpartiledarens tur så gick hon i princip all in på tåget och järnvägen, som hon menar är en viktig del av att ställa om det svenska samhället för klimatet.

– Den svenska järnvägen fungerar inte. Godstransporter kommer inte fram, människor som pendlar får vänta i timmar, tåg spårar ur och det vanligaste utropet i trafiken är ”vi kommer att få köra i reducerad hastighet på grund av ett signalfel”, sa hon bland annat.

Skulden lägger hon på de avregleringar som gjorts under många år och av många olika regeringar. Lösningen däremot, handlar enligt henne om att ta tillbaka kontrollen över järnvägen.

– Jag och Vänsterpartiet har i dag föreslagit att man samlar det som har splittrats upp och slagits sönder, i en gemensam statlig organisation. Vi kallar den Järnväg Sverige. Den ska äga och underhålla statens järnvägsinfrastruktur och det ska ske i egen regi. Det är alltifrån rälsen och växlarna och signalsystemen, till stationsbyggnaderna och verkstäderna. Priserna ska sänkas och bli förutsägbara.

Här var Nooshi Dadgostar först ut av partiledarna att faktiskt leverera ett tydligt förslag under sitt tal. Om det sen kan bli som hon hoppas och vill – ”en ny guldålder för svensk järnväg” – återstår förstås att se.