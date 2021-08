Bortom cirkulär ekonomi – fördelarna med en oval affärsmodell

Företag såsom Ikea och SSAB ställer om, och satsningarna på elektrifiering och förnybart energibränsle är många och omfattande. Med EU:s gröna taxonomi som väntas börja gälla nästa år kommer det att finnas ännu fler incitament för företag att ställa om till en grönare och mer ansvarsfull affärsverksamhet – de som inte gör det kommer snabbt inse att de värderas lägre på aktiemarknaden och av konsumenter.



Idag har många företag börjat arbeta med cirkulära affärsmodeller. Men trots alla fördelar finns det ytterst få exempel på verkligt cirkulära processer i näringslivet. Samtidigt som företag pratar om att försöka implementera dessa vill vi i stället lyfta begreppet ovala affärsmodeller, för att ännu mer minska resursförbrukningen och skapa ett högre värde.



Ta som exempel ett par jeans. Jeans som du köper i dag har ofta varken hög kvalitet eller lång livslängd, affärsmodellen bygger på att du ska köpa nya jeans ofta, gärna till så lågt pris som möjligt. Jeansen slits ut eller går ur mode och så vidare. Enligt den ovala affärsmodellen ska dessa jeans i stället produceras för att hålla så länge som möjligt. Då behöver du alltså hitta nya sätt att tjäna pengar: inte bara på försäljningen av nya jeans, utan även på underhåll av jeansen. Du kanske lagar dem regelbundet, syr om efter nya trender eller byter ut detaljer. Sedan när jeansen inte längre kan användas ska det finnas en tydlig plan för hur materialet ska återanvändas eller återvinnas så att inga värden går till spillo.

Med en oval affärsmodell minskar utsläppen för en produkt per tidsenhet markant, i stället för att snabbt cirkulera produkten och materialåtervinna beståndsdelarna – vilket även det genererar onödiga utsläpp och tar naturresurser från jorden. Exempelvis genereras cirka 80 procent av CO2-utsläppen från en mobiltelefon under produktionen. Om mobilen ska bytas ut efter ett år eller två, och cirkuleras, blir ändå resursförbrukningen omfattande. Det enda positiva är nya intäkter till mobiltillverkaren. Denna logik gäller många andra produktkategorier som bilar, kläder och hemelektronik. Incitamenten att ställa om är därför små.

Det är med andra ord inte enkelt att gå från en linjär affärsmodell till en oval eller ens cirkulär. Men det förändrar inte det faktum att det måste göras. Vi måste gå över till att tillverka produkter med en högre kvalitet och längre livslängd. Precis som förr. Det var ju en beprövad och framgångsrik strategi, fast i dag med andra incitament.

Är det ekonomiskt lönsamt att ställa om?

De företag som betraktar ovala affärsmodeller ur det invanda linjära affärsperspektivet kommer inte att se några uppenbara fördelar. Det nya som behövs, som kan förväntas bli konkurrenskraftigt, kommer inte att matcha etablerade nyckeltal. Men i en fungerande marknadsekonomi blir det inte som man vill utan som marknaden vill ha det. I en värld där allt fler ser allvaret med klimatkrisen gäller att utvecklas ansvarsfullt för att förbli relevant. Annars eroderas konkurrenskraften.

Vi kan anta att precis som med andra aspekter av att vara först ut med något nytt och efterfrågat på marknaden, kommer de företag som är tidiga med att utveckla en oval affärsidé att belönas på marknaden. Som resultat upplevs varumärket som modernt, ansvarstagande, rätt i tiden, högkvalitativt och eftersträvansvärt. Vilket i sin tur kan komma att påverka både varumärke och aktievärde positivt.

Omställningen till denna nygamla idé om ovala affärsmodeller är ett måste om vi ska skapa en marknad på planetens villkor. Om vi inte utvecklar våra marknadsprinciper har vi inom en snar framtid betydligt större problem att handskas med. Som miljöaktivisten och klättraren David Brower uttryckte det; ”There is no business to be done on a dead planet.”



Mattias Axelson

forskare inom innovation, Handelshögskolan i Stockholm

Erik Huss

geograf, affärsutvecklare, vd Husstainability