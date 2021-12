Därför är Norge bättre än Sverige på laddbara bilar – dags för ett tryggare bonus malus

Bonus-malus skapar osäkerhet och gynnar grupper som kan hantera ekonomisk osäkerhet. I år tog bonusen slut och stoppades under många månader. Under tiden visste ingen när ersättningen skulle komma. Med ett tryggare system skulle fossilfria transporter bli möjliga för fler – över hela Sverige. I Danderyd är var fjärde bil laddbar. I många mindre resursstarka kommuner är samma siffra lägre än en procent. I Norge är det i stället landsorten som börjar dra upp andelen laddbara bilar. Med ett tryggare bonussystem skulle samma sak kunna hända i Sverige.

Fossilfria transporter är avgörande om vi ska klara klimatomställningen. I dag står utsläppen från inrikestransporter för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Vill vi på allvar agera på klimathotet måste de här siffrorna sjunka. Trots teknikutvecklingen går utvecklingen på tok för långsamt. I oktober 2021 var fem procent av Sveriges personbilsflotta laddbar. Bilarna är i stor utsträckning koncentrerade till storstadsregionerna. I Norge händer desto mer. I september 2021 var nästan 21 procent av bilarna på norska vägar laddbara. Här börjar landsorten dra upp andelen elbilar.

Norge har tydliga regler där laddbara bilar betalar ingen eller lägre moms och slipper den norska registreringsskatten. I Sverige får laddbara bilar stället en miljöbonus efter sex månader – så länge den avsatta potten räcker. I år var efterfrågan så stor att bonusen slutade betalas ut i augusti. Sedan dess har varken företag och konsumenter vetat när bonusen kommer. Den 24 november fattade regeringen formellt beslut om att fortsätta utbetalningarna.

Systemet är trögrörligt på en snabbrörlig marknad. Eftersom flera av bilmodellerna som Imove har köpt in under hösten inte har funnits registrerade hos Skatteverket har ingen vetat hur stor bonusen blir. Ingen vet heller vilka förutsättningar som gäller om ett eller två år. Systemet kännetecknas av stor osäkerhet. När blanketterna till Transportstyrelsen är postade går det inte att följa ärendet och den stora ovissheten – som kan vara under lång tid – infinner sig. Osäkerheten är en våt filt över branschen och omställningen.

Vill Sverige på allvar göra elbilsboomen möjlig i hela landet måste det vara enkelt att göra rätt. Det pressmeddelande som miljödepartementet släppte den sjätte september indikerar att osäkerheten kommer att fortsätta. Departementet föreslår att systemet tillförs 550 miljoner kronor. Man betonar samtidigt att prognoserna är osäkra. Situationen är alltså troligen densamma om ett år.

Bilägare som investerar i ny och än så länge dyrare teknik måste veta att bonusen kommer och när den kommer. Annars blir omställningen förbehållen grupper som har råd med ekonomisk osäkerhet. Snabbrörliga marknader kräver också regler som omedelbart går att applicera på ny teknik. Några möjligheter är lägre eller slopad moms på elbilar och eldrivna leasing- och prenumerationstjänster. Slutligen bör stöden till laddhybrider fasas ut. Det är en övergångsteknik, där bilisterna riskerar att bli sittande med Svarte Petter inom några år.

Med tydliga regler skulle branschen kunna växa snabbare och fler – över hela Sverige – våga satsa på en elbil. Stöd till den gröna omställningen är viktigt, men förutsägbarhet, trygghet och minskad byråkrati är också avgörande. Proppen har gått ut elbilsmarknaden. Under 2022 kommer ett stort antal nya elbilsmodeller till Sverige. Då är ett instabilt bonus-malus-system en tickande bomb.

Magnus Engervall

Sverigechef Imove och mobilitetsentreprenör