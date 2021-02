En chans till revansch för e-handeln

Ökningar på tiotals procent, hundratals nyanställningar på kort tid och paketrekord som aldrig tidigare skådats. När PostNord presenterade sin E-barometer för 2020 stod det klart att pandemin gett e-handeln – som även tidigare agerade detaljhandelns lokomotiv – en skjuts till helt nya nivåer. Under förra året kom e-handeln upp i en omsättning på 122 miljarder kronor, vilket var en ökning på hela 40 procent.



Det är förstås är roligt för e-handeln, det är ju alltid kul att ha medvind. Men vad händer med hållbarheten, som fick ett så stort genomslag precis innan pandemin slog till, när alla är fullt upptagna med den stora mängden varor som just nu flyger av lagerhyllorna?



Jag är säker på att hållbarhetsfokuset har ökat. Dels skapar oväntade avbrott i vardagen en eftertanke kring situationen och en möjlighet att inse vad som är viktigt, vilket förstås är avgörande för att få fart på något hållbarhetsarbete överhuvudtaget. Dels skapar större marknadsandelar mer makt att faktiskt förändra någonting.



Ofta pekas e-handeln ut som ett problem, som en ovälkommen gäst som skapar obalans i handelns värld med ökade frakter, luftfyllda paket och oönskade returer som följd. Med den logiken borde de största e-handlarna vara de värsta miljöbovarna. Men exemplen från branschen tyder på motsatsen. En rad stora e-handlare har fått igenom allt från miljözoner runt lagren till krav på att transportörerna måste kunna fylla bilarna om de ska hämta varor på e-handlarens lager i egen regi (i annat fall får de samarbeta med varandra). Ett konkret exempel på hur e-handeln är med och bidrar till förändring är initiativet Förpackningsresan, där e-handeln arbetar tillsammans med logistikbranschen och akademin för att skapa en ny standard för e-handelsförpackningar.



Om det är något vi har lärt oss under den rådande pandemin så är det att man inte kan ta någonting för givet. Saker och ting går inte som planerat, även när det är experter som sätter upp prognoserna. Vi har fått vänja oss vid ett minskat resande, att inte kunna umgås som vi brukar och att anpassa oss till begränsningar när vi besöker olika lokaler. Tråkiga tider, tycker nog de flesta. Men det finns också en fördel med att tvingas stanna upp och tänka om. Alltför ofta fortsätter vi i mer eller mindre invanda fotspår trots att vi vet att det inte utgör ett hållbart beteende. Ofta krävs det en kris eller något annat som kraftigt stör den invanda ordningen för att det ska ske en förändring. Nu har både världen i stort och handeln som specifik bransch en sådan kris och det ska bli spännande att se vilka effekter den kommer att ge.



Fast jag tror redan att jag vet svaret. Ett år in i pandemin är intresset för hållbarhet och cirkulär handel starkare än någonsin. Både Hållbar E-handel Event och PostNords Retail Day, som fokuserade på cirkulär e-handel, drog storpublik när de ägde rum i början av året. Ovan nämnda rapport visar att nästan hälften av alla svenskar köpte minst en begagnad vara förra året. Logistikaktörerna tävlar i att visa upp klimatsmarta alternativ. Anmälningarna strömmar in till organisationen Hållbar E-handel och den första upplagan av boken Resan till hållbar e-handel börjar ta slut.



Om det är något e-handlare är bra på så är det att ta till sig av ny information och anpassa sin verksamhet därefter. De är vana vid att hitta nya vägar, hela idén med e-handel är ju egentligen en ny väg framåt. Och när världen befinner sig i en kris, med en massiv hållbarhetsutmaning väntandes runt hörnet, är det sannerligen nya vägar som behövs.



Ett gediget hållbarhetsarbete är numera något som konsumenterna förväntar sig och e-handlarna gör givetvis sitt bästa för att möta efterfrågan. Bara under de senaste dagarna har jag tagit del av flera konkreta hållbarhetsinitiativ. Det har till exempel rört sig om ett möbelföretag som ska bredda sin försäljning med uthyrning och en inredningsaktör som utvecklat en affär för att även sälja second hand.



Det brukar sägas att det är den vilsne som hittar de nya vägarna. I det här fallet stämmer det dåligt. Det är definitivt den digitala handeln som leder utvecklingen och e-handeln är så långt ifrån vilse som man kan vara.



Johanna Allhorn

Chefredaktör Ehandel och redaktör för boken Resan till hållbar e-handel