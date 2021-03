Föräldrar kräver: Sätt barnen främst i klimatpolitiken

Klimatomställningen har tagit rejäl fart i Sverige och medvetenheten bland allmänheten om att klimatförändringarna kommer att påverka oss är historiskt hög, hela 95 procent av svenskarna håller med. Stora delar av näringslivet, finanssektorn och media har fattat allvaret. Kort sagt: Stödet för en snabb, kraftfull och faktabaserad ombyggnad av samhället har aldrig varit starkare.



Trots detta ser vi att omställningen varken går tillräckligt snabbt eller är tillräckligt genomgripande för att vi ska nå våra klimatmål. Och inget politiskt parti kan i dag presentera en övergripande och visionär plan för den koldioxidbudget vi har kvar, där åtgärderna utsläppsberäknas och tydligt visar hur vi ska nå våra mål. Samtidigt är 15 av 16 miljömål på väg att missas. Pandemistöd pumpas in i döende branscher i stället för att inriktas på att bygga tillbaka bättre och hållbart. Vi verkar oförmögna att helt slå oss fria från business as usual.



Samtidigt ser vi mer desperation, ilska och oro hos våra barn. Och än mer oroande: hopplöshet och brist på framtidstro. Barns psykiska mående påverkas starkt när de förstår allvaret och samtidigt ser att vuxengenerationen inte gör det som de har lovat. Undersökningar visar att sex av tio unga är oroliga och bara hälften tror att vi kommer att lösa klimatkrisen på ett bra sätt. Det är hjärtskärande att barn och unga inte ser en framtid framför sig:



Som föräldrar vill vi våra barns bästa. Men inte bara för våra egna barn. Alla barn har rätt till en värld med friska ekosystem och de allra bästa förutsättningar för att leva goda och trygga liv, inom planetens gränser. Men i dag är vi på väg att lämna över en värld i sämre skick än vi fann den. Riskerna för våra barns liv, hälsa och utveckling kan inte nog underskattas.



Så varför förmår vi inte att prioritera våra barns bästa framför ett gammalt fossilbaserat samhällssystem som inte bara utarmar den naturliga värld som vi är beroende av, utan också förstör själva livsväven: våra marker, skogar, hav och vårt klimat?



Det finns självklart lösningar. Den allra främsta stavas mod. Mod att tänka långsiktigt och osjälviskt. Genom att sätta barnen – inte oss själva – i första rummet, kan vi styra om skutan innan den kraschar in i isberget. Ett samhälle där vi bygger för, investerar i och värnar om barnens bästa blir bättre för alla. Det blir tryggare, renare och grönare. Vad har vi att förlora?



Nu spelar varje beslut roll och måste vägas på guldvåg. Frågan som politiker på alla nivåer måste ställa sig är: Bidrar det här beslutet till bättre eller sämre förutsättningar för barns liv, hälsa och utveckling? Bidrar det till friskare ekosystem? Bidrar det till att bromsa den globala uppvärmningen? Är svaret nej så ska beslutet inte tas.



Vi kräver att alla relevanta beslut från och med nu – från kommunpolitiken till den nationella arenan – sätter barnens bästa främst genom att utgå från Barnkonventionen som blev lag förra året.



Med anledning av den globala storstrejen den 19 mars som går under parollen, #NoMoreEmptyPromises sätter vi föräldrar nu ner foten. Vi står redo att göra det som krävs för att våra barn ska få en framtid värd namnet. Vi kommer att rösta på de politiker som har de bästa visionerna för våra barn. Och rösta ut de som förnekar eller fördröjer. Vi kommer att backa de som med mod står upp för barns rättigheter, vetenskap och fakta. Och vi kommer att använda vår föräldrakraft för att sätta stopp för kortsiktiga intressen, falska lösningar och småduttande. Med våra kroppar, våra plånböcker, våra pennor och våra röstkort.



Inga fler tomma löften från politiker. Är du med oss?

Frida Berry Eklund

talesperson för Våra barns klimat

Christer Frinäs

aktiv inom Parents For Future Sverige