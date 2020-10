Grön tillväxt är nyckeln till att rädda klimatet

Minskade utsläpp och ekonomisk tillväxt är vägen framåt för att nå klimatmålen. En central punkt i stödpaketen under coronapandemin är hur vi ska komma tillrätta med klimatproblemen och samtidigt återuppbygga en stark ekonomi. Det talas om en återhämtning där välfärden stärks, parallellt med en grön omställning. Med allt det svåra som coronapandemin inneburit, finns det i den ekonomiska omstarten en unik möjlighet att få till ett mer hållbart samhälle.



För att uppnå ett hållbart samhälle krävs en absolut frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp, där BNP ökar samtidigt som utsläppen minskar. Detta är grön tillväxt, och eftersträvas av tunga internationella organisationer som OECD, Världsbanken och FN:s miljöprogram UNEP. Kritiker menar att grön tillväxt inte går att uppnå på global nivå, men inte bara är det möjligt, utan helt nödvändigt för att vi ska klara klimatmålen.



Att frikoppla ekonomisk tillväxt från utsläpp leder till att vi kan uppnå klimatmålen samtidigt som välfärden höjs. Men trots att ekonomisk tillväxt historiskt har lett till större välstånd är det viktigt att inte stirra sig blind på ekonomiska indikatorer, utan att också lyfta blicken och ta in andra aspekter. Tillväxt i BNP är en viktig del i välfärd, men det är inte allt, vilket bör tas in i mätningar av grön tillväxt.



För att uppnå grön tillväxt krävs ekonomiska styrmedel, bland annat ett pris på koldioxid, samt en omedelbar utfasning av fossila bränslen. Utöver detta krävs åtgärder inom flera områden, i policy briefen lyfter vi fram tre:



Innovation och forskning. Innovation och teknisk utveckling är en fundamental del av lösningen till klimatproblemen och behöver uppmuntras genom investeringar i forskning. Teknologin som världen kommer ha tillgång till för att minska utsläppen i morgon är beroende av de investeringar vi gör i dag, och här har Sverige en viktig roll att spela.



Ökad tjänstesektor. Trots att Sverige har lyckats minska sina territoriella utsläpp har samma trend ännu inte setts för de konsumtionsbaserade utsläppen. Vi måste förändra sättet vi konsumerar. Tjänstesektorns roll för en grön tillväxt bör utredas och en strategi tas fram för hur ett ytterligare skifte mot ett tjänstesamhälle kan ske, på ett sätt som minskar utsläppen.



Ledarskap. För ett litet land som Sverige är ett tydligt ledarskap i klimatfrågan den största möjligheten att påverka utsläppen globalt. Därför måste vi driva på för en global koldioxidskatt. Sverige är ett livs levande bevis på att minskade utsläpp kan gå hand i hand med ekonomiska vinster. Vi måste vara offensiva, och fortsätta inspirera andra länder att ta efter.

Alternativet till grön tillväxt är ”degrowth”; negativ ekonomisk tillväxt. Idén bygger på att klimatet bara kan räddas genom att tillväxten i BNP avstannar helt och också minskar. Men antitillväxt är varken hållbart eller långsiktigt. För att ta klimatarbetet framåt krävs att åtgärderna har ett brett och starkt stöd, något som är svårt att få för löften om minskad tillväxt. För att Sverige ska kunna vara ett föregångsland i klimatarbetet krävs en politik som visar det vi redan vet, att det finns ekonomiska vinster i att ställa om för klimatet.

Under de kommande åren är det av största vikt att utsläppen minskar för att vi ska ha en chans att rädda vår planet. Detta kommer bli en stor utmaning men genom vetenskapligt grundade reformer med bred förankring är det möjligt att rädda klimatet inom ramen för det ekonomiska system vi har i dag. Ett system som både kan minska utsläppen och stärka välfärden.

Ruben Henriksson

tf. klimatprogramschef, Fores

Elin Martinsson

klimatprogrammet, Fores