”Haven dör – blå investeringar betalar sig själva”

Att haven mår bra är avgörande för vår hälsa, matförsörjning och för miljontals jobb i världen. Men haven håller på att dö. Fortsätter vi att skräpa ner världshaven i nuvarande takt kommer det att finnas mer plast än fisk i haven år 2050.

Sedan år 2000 har naturkatastrofer kopplade till översvämningar ökat med 134 procent. Vattenrelaterade katastrofer och annan miljöpåverkan orsakade under förra året globala förluster om cirka 5 400 miljarder svenska kronor.

I en gemensam forskningsrapport som vi presenterar i dag slås det fast att vattenbaserad forskning är underfinansierad med minst 112 procent. En global ökning med 300–500 miljarder svenska kronor i investeringar skulle betala sig själv. Detta i form av reducerade risker, minskade kostnader för återställning efter katastrofer, ökad maritim marknadstillväxt och nya jobb.

Den svenska regeringen har många anledningar att tänka blått när de investerar – och investeringarna i den blå ekonomin kommer att betalas tillbaka dubbelt.

Här kommer fyra råd till Sveriges regering för att möjliggöra ytterligare investeringar i den blåa ekonomin:

1. När den blå ekonomins behov identifieras och prioriteras, anpassa arbetet till den offentliga sektorns grundforskningsinvesteringar.

2. Öka medvetenheten om angelägna forskningsfrågor både när det gäller miljöutmaningar och marknadsmöjligheter inom blå ekonomi.

3. Etablera politiska ramverk som stimulerar privata kapitalinvesteringar, utbildnings- och arbetskraftsutvecklingsprogram och andra stödsystem för innovation och utveckling inom den blå ekonomin.

4. Underlätta dialoger, möten och möjligheter till informationsutbyte mellan företag, akademi och offentlig sektor.

Forskningsorganisationer som Centrum för Hav och Samhälle, Linnécentrum för marin evolutionsbiologi, Kristinebergs Center för havsforskning och innovation samt Stockholm Environment Institute leder satsningar i den blå ekonomin, men mer måste göras. Låt oss, denna världsvattendag, göra ett åtagande om innovation för att uppnå blå hållbarhet.

Stephen Jordan

Vd. Institute for Sustainable Development (Isdus)

Karin Hammar

Vd, Svensk-amerikanska handelskamrarna (Swedish American Chambers of Commerce of the USA, SACC-USA)

